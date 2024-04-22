168斷食法增死於心臟病風險9成？2類人最高危！護心血管點食最好?

隨著168斷食法的普及，不少人開始每天集中在8小時內進食，並在剩餘16小時避免攝取卡路里，簡單且容易遵循的模式，吸引了眾多的追隨者，甚至包括一些台灣、外國的知名人士。



然而近期美國心臟協會的最新研究結果顯示，這種飲食模式對於已有心血管疾病或癌症的人來說可能會有增加心血管疾病的風險，但此一說法仍存在爭議，且有進一步研究的需要。

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168斷食法可能增加9成心血管疾病風險？

此項研究主要來自於上海交通大學公衛學院的學者鍾文澤，他原本計劃研究168斷食法與降低心血管疾病風險的關係，但最終的結果卻出人意料。研究分析了從2003年到2018年間約兩萬名平均年齡為49歲的美國成人飲食模式，結果顯示，每日進食時間限制在8小時以內的人群，其死於心臟病的風險比每日進食時間在12至16小時之間的人高出了91%，特別對於已患有心血管疾病的人來說，如果每日進食時間限制在8小時內，其因心臟病或中風而死亡的可能性比未實施者高出了66%。

值得注意的是，此項研究僅屬於觀察性研究，無法確定其因果關係。研究中的受試者之所以每日只能在8小時內進食，可能是因為種種原因，而不僅是出自於計劃性的斷食，例如他們有可能是因為生病或加班而無法有較長時間的進食，這些人本身可能已處於較差的健康狀態，也是造成心血管疾病風險增加的原因，而不僅是因為他們選擇了168斷食，需要再有更進一步的研究才能下定論。

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留意飲食習慣及內容，而不僅是關注進食時間

對此，台北市立聯合醫院陽明院區心臟內科主治醫師李穎灝提醒，心血管疾病患者該定期測量血壓，並留意自己的飲食習慣及內容，而不僅是關注進食的時間，建議可專注在已被證實能夠改善心臟健康的飲食方式，例如DASH（防治高血壓的飲食方法）、pescetarian（魚素飲食）和地中海飲食等，從飲食方面著手可以更有效地促進心臟健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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