健康飲食｜外食族必備點菜3技巧　小心10款假蔬菜 免蔬菜攝取不足

現代人工作繁重、工時也長，雙薪家庭更是辛苦，只有休假日才能好好休息。平日為了節省時間求方便，多數人都是外食族，一天當中總會有一兩餐在外面買著吃，當外食族在吃自助餐或是買便當時，多少會考慮如何達到均衡飲食，或是一日五蔬果、311法則。



台灣國健署特別透過Facebook粉專「食在好健康」分享健康飲食3大技巧，順便提醒人們應多加留意「假蔬菜」，以免蔬菜攝取量不足。

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台灣國健署在Facebook粉專「食在好健康」貼文，提供外食族如何「補菜」小技巧。文中說，外食族買自助餐或快餐便當，怎麼吃到更多蔬菜呢？台灣國健署提供3大技巧如下：

1：飯少菜多

現在有些快餐便當店可以減少飯量、增加蔬菜，這樣調整不僅可以吃到更多蔬菜，也更接近均衡飲食比例。文中還建議「如果是自己夾自助餐，建議可以把放飯的大格子少裝一點飯，另外放一道蔬菜料理進去，這會是更好的比例喔！」。

2：選含蔬菜的主菜

雖然我們常常點雞腿、排骨，但想要多吃點菜，可以試試青椒炒牛肉、洋蔥炒肉絲或者甜椒炒雞丁，這類有含蔬菜的主菜也能提高每餐的蔬菜量！

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3：避開陷阱，選對「真蔬菜」

我們有時候會夾到「粟米、馬鈴薯、蓮藕，這些食物其實都是全穀雜糧，不是蔬菜！常被誤會的食材還有南瓜、芋頭、山藥、栗子、綠豆、皇帝豆、荸薺」，夾菜的時候要特別注意，不要選錯讓蔬菜量更少囉！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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