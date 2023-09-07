隱性飢餓｜三餐外食吃得飽但缺營養？營養師揭1原因推薦375養生法

現代人三餐外食居多，大部分人都處於「隱性飢餓」的狀態，指的就是熱量足夠，卻缺乏營養素。營養師推薦「375保健方程式」，涵蓋了現代人最需要的養生秘訣。



台灣營養師雷小玲在Facebook專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」中發文分享，「375保健方程式」意即碳水化合物、蛋白質及脂肪3種營養素適量攝取；補足維他命、益生菌等7個營養素；最後做到保持運動習慣、好的睡眠等5件事。

375保健方程式（按圖👇👇👇）

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3大營養素：碳水化合物、蛋白質及脂肪

3（3適）：即為攝取平常吃的「3大營養素」，也就是碳水化合物、蛋白質、脂肪、熱量「適量」即可。雷小玲解釋，現代很多人的健康問題都是「熱量過剩」，並且3大營養素不均衡，例如：肉吃太多、甜食澱粉無法節制、吃太多不乾淨的油，長年累月會造成很多代謝問題，因此日常飲食3大營養素適量就好。

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7重要營養素：維他命、礦物質、益生菌、植化素、纖維...

7（7足）：即為現代人普遍缺乏的「7項重要營養素」：維他命、礦物質、益生菌、植化素、纖維、酵素、抗發炎脂肪酸。雷小玲指出，這7個營養素關係到身體的新陳代謝、調節免疫，可以維護生理正常運作功能，常見的肥胖、三高、腸道不適、過敏、免疫力不平衡、心血管疾病等，經常是因為營養素不足導致。

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維持健康5件事：運動、睡眠、靜心、正向思考、親大自然

5（5到位）：即為維持健康生活的「5件事」，運動習慣、好的睡眠、靜心淨心、正向思考、親近大自然，讓身心靈達到平衡。雷小玲期盼大家一起配合，縱使壓力、環境威脅不斷，仍可無時無刻地開啟身體保護罩，健康不打烊。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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