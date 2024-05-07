母親節大餐｜11款肉扒熱量排名　豬肋扒僅第3！營養師5招吃得健康

母親節快到了，你準備好帶媽媽去哪吃飯了嗎？



對此，台灣營養師高敏敏提醒，無論是家人聚餐還是慶祝節日，扒餐的氛圍感都拉滿，但是在這之中也是藏有大學問，小心吃的不是儀式感，而是滿滿的負擔。

日本西餐廳廚師酥脆軟嫩煎扒方法👇👇👇

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台灣營養師高敏敏在Facebook粉專上針對扒餐整理了各種扒餐及配菜的熱量，並提醒有時候是因為選錯扒餐的配菜，才導致熱量破表：

扒餐主食熱量

T骨牛扒：10oz／697大卡

紐約客（西冷）：10oz／567大卡

豬肋扒（帶骨）：一份320克／551大卡

菲力牛扒：10oz／522大卡

三文魚扒：一份300克／487大卡

板腱牛扒：10oz／471大卡

肋眼牛扒（沙朗）：10oz／459大卡

雞腿扒：一份199克／426大卡

戰斧牛扒：一份250克／403大卡

烤豬扒：一份165克／342大卡

羊肋扒（帶骨）：一份140克／273大卡



扒餐配菜熱量

酥皮濃湯：一碗／450大卡

紅酒：一杯240毫升／224大卡

香草雪糕：一杯100克／223大卡

小餐包：一顆33克／120大卡

凱薩沙律：一碗／115大卡



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另外，高敏敏也提供「5招」不僅讓你能夠更健康，還讓身體更加沒有負擔：

1. 沙律減醬料

她建議，能不沾醬就不要沾，如果真的吃不習慣的話，可以加一點油醋醬、和風醬這種熱量較低的醬料，避開千島醬及凱薩沙律醬，因為這兩種都含有著大量美乃滋。

2. 前菜選清蒸

優先選擇清蒸、烤的方式烹煮的食物，避免油炸、油煎等油量多的。

3. 清湯更健康

可以優先選擇清湯及羅宋湯，避免粟米濃湯和酥皮濃湯，內含大量奶油及澱粉，可說是熱量炸彈，也因為主食攝取了大量的肉，湯品選擇蔬菜也可以補充膳食纖維。

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4. 主餐選低脂

主餐以低脂肉類為主，例如雞肉、蝦子、龍蝦等海鮮類，避免黑胡椒醬、蘑菇醬這種會加大量油脂及澱粉勾芡的，可以選擇海鹽及玫瑰鹽，更加能吃到食材的美味。

5. 飲料選無糖

在飲料方面，選擇低糖或無糖的，盡量避開有添加奶油球或奶精的飲品，熱量會更低，對身體的負擔也會更少。

最後，高敏敏提醒如果要吃飯後甜點，可以優先選擇高纖的水果，多補充一些膳食纖維，增加維他命的攝取。

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