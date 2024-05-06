風癩戒口｜轉季全身痕！牛油果、隔夜餸10類食物別碰　多攝4營養

每當到了換季時刻，蕁麻疹（又稱風癩）總是突如其來，讓人皮膚癢到受不了，尤其晚上更是睡不好，嚴重影響生活品質。



台灣營養師高敏敏指出，飲食會影響人體的敏感程度，想要降低蕁麻疹發作機率，應避免攝取高組織胺食物，她也分享10種高組織胺食物地雷，以及有助降低組織胺的營養素，幫助大家遠離蕁麻疹的不適。

10大高組織胺食物（按圖看清 👇👇👇）

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組織胺是什麼？

高敏敏表示，組織胺是人體遇到過敏原或壓力時會釋放的物質，濃度過高會導致免疫反應加劇，出現皮膚血管擴張、紅腫搔癢等症狀。組織胺除了由人體自行產生，也會從食物中攝取到。

在組織胺進入體內後，神經系統（HMT）會代謝人體自行產生的組織胺，而腸胃系統（DAO）則負責代謝從飲食中攝入的組織胺。

注意10大高組織胺食物

雖然完全避免攝入含有組織胺的食物並不可行，但透過維持兩者的代謝平衡，就能有效降低蕁麻疹發作的機率。以下是應盡量少吃的10種高組織胺食物：

1. 煙燻加工肉：臘腸、火腿、香腸、燻肉。

2. 海鮮魚類：帶殼海鮮、沙甸魚、鯖魚、吞拿魚。

3. 高組織胺蔬果：茄子、菠菜、番茄、柑橘類水果、牛油果。

4. 發酵食物：味噌、泡菜、酸菜、醬油。

5. 發酵乳製品：乳酪、乳酪飲品、芝士。

6. 堅果／乾果：花生、核桃、提子乾。

7. 人工添加物：防腐劑、甜味劑、色素。

8. 放太久的食物：熟爛水果、隔夜飯菜。

9. 酒精：紅白酒、啤酒、香檳。

10. 咖啡因飲料：可可、綠茶、提神飲料。



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高組織胺食物都不能吃？

高敏敏強調，以上這麼多食物不是說全都不能吃，每個人的體質不同，可以透過自我測試來判斷及排除哪些食物會引發反應，並且以吃天然、新鮮的食物為主。

4種營養素降低組織胺

高敏敏也提供了幾種有助於降低組織胺的營養素，包括：

1. 槲皮素：天然抗組織胺物質，可從洋蔥、莓果、青蔥、帶皮蘋果等食物中攝取。

2. 維他命C：有助代謝組織胺、舒緩皮膚發炎。

3. 維他命B6：可促進腸胃系統代謝功能，幫助分解組織胺。

4. 低組織胺飲食：天然新鮮食物、無麩質穀物。



運動完就全身癢原因（按圖看清 👇👇👇）

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除了注意飲食，高敏敏提醒，規律作息和保持好心情是維持免疫力的關鍵。在忙碌的生活中，別忘了為自己找到釋放壓力的方法，讓身心都能獲得舒緩，遠離惱人的蕁麻疹困擾。

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