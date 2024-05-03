補鐵飲食｜缺鐵易頭暈抑鬱！網友熱議8高鐵食物 內臟第3榜首竟是…

「鐵」對於人體來說，是必須的營養素，因為作為血紅素製造的主要元素，鐵可以運輸氧氣使人體正常運作。但若缺少鐵，可能會造成身體容易疲累、頭暈，甚至也會造成其他身體的負擔，如掉髮、抑鬱等症狀。若要充分的補充鐵質，可以從飲食進行改善，接著就一起來看看網友們建議的「高鐵質食物」有哪些吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「高鐵質食物」話題的網路聲量表現，帶你了解網友熱議的8大高鐵質食物排行。

網友熱議的8大高鐵質食物排行（按圖）

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豆類、堅果都入榜！平時多補充8大高鐵質食物不怕頭暈

觀察近1年內網友針對「高鐵質食物」的相關話題討論，可以發現「豆類」因含有豐富的鐵質而備受社群討論，有網友就在討論區分享自身補鐵經驗，由於自己孕期食量時好時壞，碰到肉類更是會反胃嘔吐，經醫師建議可透過吃豆類食物補鐵，便愛上了豆類食物，表示「豆類真的是超適合孕婦食用」，引起網友的共鳴說道「我也是懷孕後開始喜歡上豆腐這些食物，清淡又能補鐵」、「真的，而且豆類吃了很容易有飽足感，減肥想補充鐵質也適合」，成為不少網友的補鐵首選之一。

「想補鐵，吃腰果就對了」

另外，「堅果」也是引起網友熱議的補鐵食物，像是腰果因為是鐵含量最高的堅果，同時又含有優質油脂以及蛋白質，是在堅果類中呼聲很高的食物之一，不少網友留言「想補鐵，吃腰果就對了」，還有不少網友提到，堅果不需額外烹煮、可以直接食用的便利性，是自己補鐵時的重要選擇要素之一。

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動物內臟燉成的補湯也有效！防缺鐵應從改善飲食做起

除了豆類和堅果，「內臟」也是被網友激推的補鐵食物之一，因富含鐵質與其他營養素，因此在產後坐月子時，各種用動物內臟燉成的補湯也是備受產婦歡迎的補鐵食物之一，網友也直呼「手腳冰冷吃豬肝真的最有效」。

想要預防缺鐵症狀，除了保健食品之外，也可以從飲食開始改善。你也有常吃以上哪些食物嗎？快檢視一下自己日常的飲食清單，為自己補充最充分的營養素吧！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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