減肥｜原始人飲食法減肥延壽！有1餐沒1餐助修復細胞 宜斷食多久?

你知道原始祖先都怎麼進食的嗎？曾任台灣國泰醫院病理暨檢驗醫學部主任的曾嶔元表示，原始人依賴狩獵為生，食物的取得不僅不定時，還得時常面臨斷食的狀態。但這種習慣有研究發現對健康有益，甚至成為風行全球的最熱門減肥法，究竟從原始人時代就留傳下的飲食習慣，哪些是對健康有益的密碼呢？



一日一餐少吃多壽，研究揭老鼠斷食長生秘密

曾嶔元提及，早在1935年科學家麥凱就有觀察到，減少食物的攝取量可以增加老鼠的壽命。在2019年美國衛生研究院的老齡研究所進行一個研究，他們不減少食物的卡路里，但是把一天的飲食全部一次拿出來給飼養的動物吃，發現牠們通常會在8-12小時之內把食物吃光，所以還是斷食12-16小時之久。以這種一天一餐的方式餵食老鼠，結果發現真的能夠改善健康和延長壽命。

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一日一餐新健康，細胞修復好時光

曾嶔元說，根據上述科學的理論，一天僅需進食一餐，將所有營養攝取集中於此，有助於體內細胞修復與更新。相對於少量多餐，這種飲食方式防止了細胞持續處於生長與複製階段，從而沒有時間進行自我修復。

曾嶔元進一步說明，約翰霍普金斯大學的科學家強調，每天應保持14到18小時的斷食期以促進健康，這時血中的酮體濃度會適度增加，幫助身體維持正常運作，即便在長時間斷食後也不會出現血糖過低的情況。

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不餓的秘訣：「原始飲食法」飽足感更加倍！

曾嶔元表示，酮體是一種非常好的能量來源，即便斷食不會導致頭昏無力，但是不會餓嗎？當今這個社會有多少人能夠堅持一天只吃一頓呢？難道原始人有一頓沒一頓的不會餓嗎？

曾嶔元說，2015年英國的研究發現採用原始人飲食法，餐後三個小時抽血，發現血中GLP-1和PYY會明顯地升高。GLP-1（昇糖素類似胜肽）和PYY（酪胺酸酪胺酸胜肽）這兩種腸道荷爾蒙會讓人降低食慾。顯然，原始人飲食法的確可讓人很快地得到飽足感，所以不會讓人處在飢餓的感覺中。

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