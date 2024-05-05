護膚｜擺脫膚色暗沉蠟黃　醫生推4種超級食物！2招免費養出好皮膚

暗沉蠟黃的膚色不僅會讓人看起來顯老，就算化了妝，整張臉也會有髒髒的感覺。



醫師指出，想擺脫膚色暗沉蠟黃問題，有4種超級食物能幫忙，配上良好的生活習慣，讓人補出透亮的好膚質。

4種超級食物幫你擺脫膚色暗沉、蠟黃（按圖👇👇👇）

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台灣聖宜診所美容主治醫師吳易儒提醒，想讓肌膚透亮，除了認真防曬、好好擦保養品外，飲食也是擁有好膚況不可或缺的一環，有4種「超級食物」能夠幫你皮膚擺脫膚色暗沉、蠟黃問題：

1. 綠色蔬菜

綠色蔬菜如菠菜、羅馬生菜、芥蘭等，富含豐富的維他命C和維他命K，有助於提升膚色的亮澤度，讓肌膚擁有自然的光澤。維他命C是一種強效的抗氧化劑，能夠減少皮膚的氧化損傷，讓膚色看起來更加均勻明亮。

2. 富含維他命C的水果

除了綠色蔬菜外，吳易儒也建議多攝取富含維他命C的水果，如橙、士多啤梨、奇異果等，維他命C不僅能夠減少皮膚的氧化損傷，更能促進膠原蛋白的合成，幫助維持肌膚的彈性與光澤。

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3. 堅果種子

核桃、杏仁、亞麻籽等堅果和種子，含有豐富的有益脂肪酸和抗氧化劑，有助於保持皮膚的彈性和光澤，同時減少暗沉和蠟黃的現象。這些營養素不僅能夠滋潤肌膚，改善皮膚的保濕度，還可以讓膚色看起來更加透亮有光澤。

4. 魚類

想養出好皮膚，可以多吃富含Omega-3脂肪酸的魚類，如三文魚、鯖魚等，Omega-3脂肪酸有助於減少皮膚乾燥，提升皮膚的保濕度，從而讓人擁有水潤明亮的膚色。此外，Omega-3還具有抗發炎的作用，能夠舒緩肌膚的發炎反應，減少暗沉和蠟黃的問題。

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除了攝取食物 也要養成好的生活習慣

吳易儒提醒民眾，除了多攝取上述這些食物之外，也要養成多喝水、早點上床睡覺的習慣，這些生活習慣的調整也能讓人氣色大大提升，只要在飲食上多下功夫，搭配良的生活作息，就能早日擺脫膚色暗沉蠟黃的困擾，散發自信的美麗光彩。

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