早餐飲品｜胃悶易倦軟便水瀉？醫揭每朝喝1飲品累事！4食物傷脾胃

台灣一名上班族以為吃生菜沙律配蔬果汁能兼顧蔬果攝取，不料卻胃悶不舒服，且有水瀉狀況。對此，中醫指出，食用生冷食物容易消化不良、腹脹，要注意「適量」攝取避免變成體寒。



脾胃受損7症狀

夏天即將到來，許多人為了消暑會選擇吃冷食或喝冷飲。 台灣昌盛堂中醫診所中醫師宋宛蓁表示，在中醫觀點中生冷食物容易導致脾胃陽受損，症狀包括腹部冷痛、水瀉、四肢冰冷、疲倦困乏、食慾減退、舌質胖大帶有齒痕、苔白等；容易造成這些問題的食物有生菜沙律、刺身、冰品、冰的台式飲品等。

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蔬菜汁不是人人都能喝！

宋宛蓁分享，曾遇過一位上班族因腸胃問題就診，自述容易疲累、不太會餓、吃東西容易胃悶，且有軟便或水瀉的狀況。問診後才得知，該患者為了方便又想吃得健康，常吃生菜沙律配冰涼的蔬果汁，以為能兼顧蔬果攝取。

臨床上常遇到一些患者早上起床空腹只喝一杯自製的蔬果汁，結果很容易出現軟便腹瀉、生痰等問題。宋宛蓁提醒，體質偏寒容易怕冷、手腳冰冷、易腹瀉、面色較虛白的人，食用生冷食物更容易消化不良、腹脹、水瀉加重，進而導致食慾和精神變差；女性患者還可能出現白帶增多、經期延後、痛經等症狀。不過，體質偏熱的人吃生冷食物，反而會感到較涼爽舒適，因為有助於「降火」。提醒民眾要注意「適量」攝取，以免降火過頭反而變成體寒。

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隨著氣溫逐漸上升，大自然與人體內的陽氣也會日漸旺盛，尤其夏季活動較多，稍微流汗就容易讓陽氣向外發散，形成陽氣外盛而內虛的狀態，宋宛蓁提醒，這時如果貪涼，大量食用冷食冷飲，容易損害體內陽氣，造成脾胃陽虛，導致水濕運化不順而滯留體內，產生水腫、水瀉等問題。

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