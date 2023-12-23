蔬菜營養｜茼蒿助腸胃蠕動排毒減重！打邊爐必備護肝推動熱量代謝

吃火鍋缺不可的蔬菜一定非「茼蒿」（又稱皇帝菜）莫屬！



對此，有醫師表示，茼蒿含有豐富的粗纖維和維他命C，有助腸胃蠕動和排毒減重，吃鍋時適量搭配茼蒿，能幫助做好體重控制。

茼蒿營養4優點（按圖👇👇👇）

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台灣台北農產運銷公司（下稱北農）在Facebook發文表示，茼蒿屬於菊科作物，有特殊的強烈氣味，不受昆蟲喜愛，在歐洲主要作為花卉觀賞，在亞洲則作為蔬菜食用，盛產期在冷涼的秋冬季11-4月，是解油膩的好幫手，且有益身體健康。

北農指出，在挑選茼蒿時，可以選擇顏色鮮綠無泛黃、葉片完整飽滿、表面略有粉質感為佳，茼蒿水分含量非常高，保存時應直接包於報紙或塑膠袋 ，不要先用水洗過，但茼蒿本身不耐儲藏，建議還是新鮮吃最美味。

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另外，根據《華人健康網》報導，台灣台北市立聯合醫院忠孝院區營養師洪若樸表示，茼蒿含有豐富的粗纖維和維他命C，有助腸胃蠕動和排毒減重，且維他命B雜可保護肝臟，推動熱量的代謝，吃火鍋時適量搭配茼蒿，能幫助做好體重控制。

洪若樸表示，山茼蒿所含的維他命B，屬於脂溶性維他命，不僅能協調肝臟代謝脂肪和醣類，促進轉化成能量，避免多餘脂肪囤積體內，也能提高肝臟的解毒功能，改善疲勞、注意力不集中、緊張情緒、夜盲症和各部位黏膜引發的不適症狀。

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因此，洪若樸指出，冬天吃火鍋或吃飯時，適量搭配一點山茼蒿，不僅有護肝、助減重的好處，其所含的β胡蘿蔔素、維他命B1、B2、C、鐵、鎂、鉀，對於維護視力、預防高血壓，也有不錯的效果；鐵和鈣也可以幫助身體製造新血液，增加骨骼的堅硬性，不過，雖然山茼蒿的營養價值豐富，但中醫認為其屬性性寒滑利，因此，體質虛弱、脾胃虛寒、容易拉肚子的人，就不宜多吃。

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