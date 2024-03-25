高維他命C蔬果10大排名　釋迦第3 蘋果沒上榜！三色椒包辦蔬菜3甲

維他命C是台灣人最熟悉的重要營養素，專家盤點常見「高維他命C」蔬果排行Top10，「紅心番石榴」為水果榜冠軍，蔬菜榜上則以紅甜椒、黃甜椒及青椒包辦前3名。



台灣食養生機專家在Facebook專頁ㄓ中分享「維他命C充沛蔬果排行榜」，以每100公克計算，水果區中以紅心番石榴奪冠，緊追在後則是珍珠番石榴194毫克，以及釋迦99毫克；至於蔬菜區中除了各色彩椒外，第4～7名分別為紫椰菜花96毫克、山苦瓜77毫克、豌豆苗65毫克，以及西蘭花63毫克。

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王明勇說明，維他命C又稱為「抗壞血酸」，因牽涉人體許多生化反應，為重要的營養素。但他說，因其屬於水溶性維他命，難以儲存在體內，加上人體無法自行合成，而且會因為老化、飲食、藥物與生活型態（如抽煙或運動）等而影響維他命C的需求，所以必須經常從食物中攝取，或適時地補充維他命C保健食品。

富含維他命C蔬果排行榜Top10。（Facebook@《王明勇的健康三好生活》）

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王明勇分享維他命C的7大功能：

1. 促進傷口癒合：維他命C是膠原蛋白生成所需的營養素，而膠原蛋白是結締組織的重要成分，可使細胞間維持緊密的排列，促進皮膚傷口癒合。

2. 增強免疫機能、預防感冒：可幫助白血球抵抗細菌和病毒、增強免疫力。維他命C協助白血球和淋巴球的吞噬作用，還可增加白血球的正常數量及抗體的濃度和活性，強化免疫系統。

3. 美白抗老、皮膚健康：能抑制、預防黑色素的產生，並且還原已經形成的黑色素，改善皮膚暗沉，達到美白與淡化斑點的效果。維他命C促進膠原蛋白生成，可以改善肌膚鬆弛、皺紋，讓肌膚緊實，也可在皮膚中防護紫外線傷害，具抗UVA、UVB，預防肌膚受損老化的作用。

4. 預防心血管疾病：根據研究，每天攝取足量的維他命C食物或營養品，男性和女性的心臟病死亡率都會下降；另一研究則顯示，每天攝取足量的維他命C，可幫助降低高血壓。

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5. 抗氧化、抗癌：當免疫系統健康時，能減少癌症的罹患率。維他命C是血液中重要的水溶性抗氧化劑，可以清除許多活性自由基，使細胞及DNA免於自由基的傷害，因此能夠保護全身組織，維持細胞年輕化，有助預防癌症。

6. 延緩白內障發生：研究發現，在眼睛部位也含有高量的維他命C，可以保護亮光所產生的自由基傷害，減少形成水晶體不透明的風險，而水晶體不透明是白內障的現象。

7. 幫助鈣、鐵、葉酸的吸收利用：維他命C有助於鈣、鐵在小腸的吸收，對於缺鐵性貧血或骨質疏鬆症者有幫助。此外，維他命C也可促進葉酸的吸收利用，還可防止葉酸被氧化，維持具有活性的葉酸，以利發揮其正常功能。

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