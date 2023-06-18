肉醬意粉營養｜夏天炎熱易心火旺盛　營養師推2紅色食材強心順氣

夏天氣候炎熱、出汗多，也容易煩躁、心火旺盛，在臟象學說中「心主神明」，因此要養心，減少心神急躁焦慮；養心吃紅色食物最適合！



台灣營養師大推紅通通的「意大利肉醬」強心順氣，還分享私招換掉意粉，改另一種主食吃法穩定血糖。

意大利肉醬營養價值（按圖👇👇👇）

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夏天多吃紅色食物，養心陽氣足

台灣營養師許睿涵表示，夏天養心在於調節情緒，台灣、香港夏天不只暑氣重，還挾帶濕氣，悶熱的空氣讓情緒與體能都大受影響，汗水狂流反讓體內的陽氣更容易耗損，出現虛弱、慵懶的狀態。夏天的代表就是「火」，對應的顏色是「紅色」，所以中醫觀點上，紅色食物大多具有溫熱、多能量、陽氣足的特性。

營養師推「意大利肉醬」養心

那麼有什麼料理是紅通通又能提振精神？許睿涵推薦「意大利肉醬」。意大利肉醬主要食材有番茄、紅蘿蔔、洋蔥、豬絞肉，營養價值分析如下：

番茄／鉀離子強心順氣

番茄含有豐富鉀離子，鉀離子具有調節體液平衡、肌肉收縮和神經信號的功能，所以能夠協助穩定血壓、避免抽筋的發生。許睿涵說，因為鉀離子會隨著汗水流失，因此在夏天與運動流汗嚴重的環境中，除了水分補充外，像鉀、鈉等電解質也別忘記攝取。

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紅蘿蔔／紅蘿蔔素明目顧肝

夏天別輕忽陽光對皮膚、眼睛的殺傷力！許睿涵說明，紅蘿蔔素本身就具有抗氧化能力，在體內會轉化成維他命A，能幫助維護眼睛夜間視力的健康。

洋蔥／槲皮素消炎抗過敏

室外氣溫有多高，室內冷氣就開得多強，這樣子的冷熱溫差，有時會造成過度刺激自律神經，進而引發氣管的敏感，輕則引起打噴嚏，重則引起哮喘。洋蔥中的槲皮素能調節細胞釋放組織胺，減少身體的過敏反應，進一步抑制支氣管的平滑肌收縮。

豬絞肉／B1強化能量代謝

夏天懶洋洋除了氣溫影響外，也會因為食慾降低飲食均衡度。許睿涵提醒，當體內的維他命B1不足時，食物中的熱量無法順利變成能量使用，自然比較容易感覺到疲勞與痠痛。

營養師私招：加入切碎金針菇、意粉改糙米飯

許睿涵表示，意大利肉醬是一個營養滿分又簡單製作的料理，她也分享個人私招，讓肉醬營養更均衡。她會把金針菇切碎加進肉醬中，金針菇料理後味道不像香菇強烈，也增加整體纖維攝取量；金針菇含有多醣體，能透過促進細胞激素分泌，調節免疫力。

另外，她會把意粉改成糙米飯，糙米飯和意大利肉醬也很搭。許睿涵解釋，意粉雖然蛋白質含量比一般白麵條高，但還是屬於精緻澱粉，所以想要讓血糖上升平穩，用糙米飯搭配效果會更好！

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營養師私房意大利肉醬食譜

【材料】豬絞肉300克、洋蔥1顆、紅蘿蔔1/3根、牛番茄1顆、金針菇1包。

【調味料】白胡椒1匙、薑黃1匙、醬油膏1大匙、米酒1匙、黑胡椒粒1大匙、番茄泥罐頭1罐480克、油1大匙。

【做法】

1. 豬絞肉用米酒、白胡椒、薑黃粉、醬油膏，拌勻去腥備用。

2. 紅蘿蔔切丁，放進電鍋先蒸熟備用。

3. 洋蔥、番茄切丁備用。

4. 油燒熱後先把絞肉炒熟撈起，鍋子加入洋蔥丁、番茄丁、紅蘿蔔丁炒軟。

5. 將絞肉、黑胡椒粒加入蔬菜丁中繼續拌炒，最後加入番茄泥罐頭拌勻。

6. 加水500～700cc至肉醬中，燉煮20分鐘即可。



小提醒：番茄泥罐頭本身含有鹽分，建議嘗試成品後再依個人需要調味。

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