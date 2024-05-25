防癌飲食｜醫生推1飲食法病婦4個月肺癌指數12跌至2.5！謹記4重點

台灣每4分鐘就有1個罹癌病患，其中飲食則是影響罹癌與否的主因之一，而該怎麼吃才健康，以及預防癌症？由謝哲青、蔡尚樺主持的《下班經濟學》YouTube頻道，則邀請到台灣營養醫學博士劉博仁醫生為大家解答，除了傳授抗癌的知識，也教導癌症病會該怎麼補充營養！



不想罹癌？名醫教你防癌、抗發炎這樣吃最好

劉博仁表示，人老化後細胞就會產生突變，因此癌症是每個人都須面對的問題，平均每4個人裏，就有1個人一輩子會碰到癌症，差別只是在於歲數的多寡，他認為，可以將癌症當作慢性病治療，能減少病患的焦慮。

劉博仁透露，從世界發表的論文中可了解到，地中海型飲食是對癌友來說，最健康的飲食型態，從國外的研究中發現，若長期遵循地中海飲食的方式，可減少乳癌及大腸癌20％的罹癌機率，攝護腺癌則可減少50％的機率，另外，此飲食型態也可以幫助癌友在生病後，促進健康。

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每餐至少吃3種顏色蔬菜

而對於地中海型飲食的訣竅，劉博仁指出，蔬菜是很重要的一環，由於蔬菜含有豐富的植化素，因此每餐至少要含有3種顏色，且一碗半的煮熟蔬菜，不同顏色才到吃到不同的營養素。

原型米飯佔1/4

至於澱粉的部分，劉博仁表示，澱粉的攝取仍然很重要，雖然米飯裏含有碳水，不過，若是攝取接近原型的米飯，如糙米，則可補充B雜、B6、以及纖維等營養素，而攝取量則是不超過餐盤的1／4。

每周吃3次中小型魚

最後劉博仁提醒，千萬別忘記蛋白質，包括豆、蛋、雞肉或魚肉，皆可促進傷口的癒合，以及增強身體的免疫力，若每周能吃3次中小型的魚，能增加EPA、DHA的補充，對於抗發炎與抗癌皆有很大的好處。

油水拌炒配橄欖油

針對料理的方法，劉博仁表示可以利用「油水拌炒」的方式烹煮，油水拌炒的溫度低，再搭配上橄欖油、苦茶籽油以及牛油果油等油酸高的好油可對抗發言有所幫助，另外，若要攝取水果，則要避免打太多的果汁，由於打果汁會將水果的纖維打斷，升糖的指數就會變高，即會對癌細胞的控制產生負面的影響，因此盡量吃原型的水果，並適量的食用即可。

想戰勝癌症，正規治療＋1關鍵有助抗癌

劉博仁認為地中海型飲食確實對提升免疫力有所幫助，他解釋，若透過飲食型態讓自身B細胞和T細胞的白血球功能提升，就能增加抗癌率。

而劉博仁分享過往的案例，有對夫妻中，其太太為肺腺癌第三期，且她的肺以及縱膈腔的淋巴轉移，而在手術過後，太太卻不願按照治療流程做化療。然而太太原先的肺癌指標CEA，皆在正常數值的5以下，不料，缺乏化療的控制下，其CEA指數從原先的2飆升至12，因而找劉博仁求救。雖然此位太太向劉博仁表示，在做CT和MRI時並未發現腫瘤，不過劉博仁解釋，若CEA高即代表身體中有些微細胞與癌細胞正在發作，因此劉博仁則建議病患進行地中海型飲食。

抗癌5大營養素

劉博仁表示，病患在進行地中海型飲食時，他將其中的抗癌營養素拉得很高，而劉博仁補充在其他論文中也證實，許多相關的治療時常將抗癌營養素提高，如D3、魚油、硒的元素、維他命C以及薑黃等。經過兩個月的地中海型飲食後，這位病患太太的CEA從12降至5，且再過兩個月後，即降到2.5，隨後這位病患再到原先的醫院看診後，就被認定不需要再進行化療。

地中海飲食助抗癌 1個月肺腫瘤4厘米縮至2厘米

而另一個案例則是在10年前，有位大腸癌轉移到肺的病患，即使大腸癌已經透過手術處理，但卻在肺發現4厘米的腫瘤，同樣被其他醫生認定要進行化療，其化療預計要打8次的療程，然而病患卻在第2次療程後即受不了，並且出現暴瘦、嘔吐和拉肚子等狀況。此病患則到劉博仁門診，並表示不想在進行化療，劉博仁則建議病患化療可先停止一個月，並且將病患地中海型飲食菜單中的營養素加強，而一個月後，病患則恢復體力並接續將化療的療程完成，其肺的腫瘤就從4厘米縮小至2厘米，也順利做肺葉地切除手術。劉博仁表示，有時病患會過於恐懼，但只要保持正向的態度是戰勝癌症的關鍵，不過劉博仁也提醒，配合傳統、正統的治療仍非常重要，但這些案例也顯示地中海型飲食確實有所幫助。

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營養素提高癌友存活率！手術前後2大補充

在前述的案例中劉博仁提到，會將癌友的營養素拉高，而這些營養素則包含維他命C、硒、魚油、薑黃、D3。劉博仁表示，從很多研究中發現，口服型的維他命C在血液濃度中而言，它會幫助白血球中有個叫自然殺手細胞（NK cell）的活力提升，增強抗癌；而其他研究也顯示，硒和魚油的組合，能夠促進癌細胞的自噬，也能達成免疫調控的效果，可抑制身體裏的發炎路徑以及腫瘤的幹細胞；針對薑黃的部分，平常料理時可隨手加入一些薑黃粉，不過，要是真正要調身體的話，則需要拉高某些特定薑黃素的濃度；另外D3也是抗癌中的癌友必須注意的營養素，將其濃度拉高，皆對於免疫力的提升有所幫助。

劉博仁補充，維他命C一般可稱作為抗壞血酸，是水溶性的，因此若攝取過多一般的抗壞血酸會對胃造成刺激，而現今有酯化型的維他命C，則較不容易引起胃的刺激。此外，除了飲食的療法，也有高C注射，其注射的量是以「每公斤體重Ｘ1公克」做計算，假如病患為50公斤，就會注射50克的維他命C，並且在一個半小時內注射完畢，而在注射過程中，血中維他命C的濃度會快速的竄升，不過同時也排的很快。而劉博仁解釋，在很多研究中顯示，高C注射時會干擾腫瘤細胞體的代謝，進而促進部分腫瘤細胞的凋亡。

不過，並非所有人皆適合高C注射，劉博仁提醒，患有蠶豆症的人，其基因中的G－6－PD酵素缺乏，因此在注射前會先做檢測，而蠶豆症的人不適合做高C注射。

而對於癌友手術前後的營養攝取是否會有不同，劉博仁表示，手術前後的重點是，希望手術的傷口能夠盡快癒合，因此「鋅」就是很重要的營養素，其對於傷口癒合有很大的好處。一般成人的鋅建議攝取量為15克，若是在手術前後的期間，則要攝取30～60毫克，而一般肉類、堅果類、貝殼類或全榖中都含有鋅；此外，手術前後也要攝取維他命C，可每日口服2000～5000，維生素可促進膠原蛋白的合成，也能提升手術後的免疫力。

抗癌最重要的事！名醫曝增肌、提升免疫力最重要關鍵

關於紅肉（牛肉、豬肉和羊肉）對癌友的影響，劉博仁解釋，世界衛生組織國際癌症研究（IARC）將紅肉定義為可能致癌的食物，假設癌友缺鐵的情況下，少許的紅肉攝取是沒問題的，但若是沒有缺鐵，且有補充蛋白質的需求，則是建議吃白肉，也就是雞肉、魚肉或植物蛋白質。

劉博仁強調蛋白質的重要性，他表示若蛋白質攝取不足，免疫力會降低得非常快，而要吃多少的蛋白質，則可以用「每公斤體重Ｘ1.5～2克」的公式做計算，例如體重為60公斤的病患，則要攝取90至120克的蛋白質，即平均3～5個手掌的雞胸肉。

然而劉博仁表示，現代人很少能補充足夠的蛋白質，因而有「肌少症」的問題，尤其年輕人在做斷食的時候，肌肉量就會掉得很快，而肌肉減少時，免疫力也會隨之下降，因此抗癌期間務必要注意蛋白質的攝取。另劉博仁提到，素食者容易忽略蛋白質的補充，因此若在抗癌期間測量到肌肉下降，則必須馬上補足蛋白質，或是攝取蛋白質粉也可以提升免疫力。

化療期間怎麼吃？3大飲食關鍵不可不知

劉博仁表示，在化療期間，優質的蛋白質、好的油脂以及五顏六色的蔬菜皆需要補充的足夠。好的油質可以透過料理中攝取，而OMEGA－3的脂肪酸，如魚油也是選擇之一，因為魚油能夠促進化療的效果，並減少化療可能會傷到神經的副作用，而攝取不同顏色的蔬菜，能夠一次補足不同的植化素和花青素，能改善整體的免疫調控與腸道生理，因此要避免只吃一種蔬菜，要盡量吃多樣的種類，另外，也可以從高營養、高熱量、低GI的營養素作為指標，控制飲食。

至於補充水分的部分，劉博仁分享先前的案例，此病患的骨肉瘤很嚴重，在進行一次化療後，其腎功能就急速的下降，導致腎病第四期，而劉博仁一問之下，發現病患在化療過程中，缺少水的補充，因此劉博仁提醒，治療期間務必要多喝水和上廁所，才能將化療藥物代謝出來，同時減少腎臟的損傷。另劉博仁補充，湯不能取代純水，且湯的嘌呤特別高，蛋白質也不見得高，若一顆雞蛋裏有7克蛋白質，雞湯裏可能只含有1～2克，因此醫生建議，喝湯之餘水分還是要補充的充足。

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哪種運動對癌友最好？名醫曝1動作在家也能做！

劉博仁強調，抗癌期間，運動是非常重要的環節。其解釋，在外國的研究中，如果人有規律運動，以及品質好的睡眠，可提升人體的免疫細胞，相比不運動的人來說，每天規律進行走路運動的朋友，免疫力也會比較好。

而劉博仁表示，運動可分為有氧、無氧以及伸展運動三大類，他表示在化療期間，病患可進行最簡單的走路運動，而走路的過程中可訓練大腿、小腿的肌肉，活化整體的新陳代謝，另外，適當的拉筋伸展也可避免關節沾黏。劉博仁分享CP值最高的方式就是每天走6000步，若癌友力氣不足，也能分時段走路，整體而言，只要有走路，就能對身體產生幫助。

劉博仁補充，日本的研究中提及到「森林療育」，也就是若人到山林裏走個一到兩天的路，其自然殺手細胞的活性可增加50％，使抗癌力增加。森林療育過程中所吸收的芬多精和負離子可增強免疫力的提升，也能保持心情愉快。

劉博仁也分享在家就能做的運動，即「小腿肌力訓練」。小腿肌力訓練能對於促進氣血循環，提升免疫力，以下則整理步驟：

1. 腳後跟提起來

2. 維持5秒或10秒

3. 重覆以上動作，並做10次



另外也可以鍛鍊前小腿的肌肉，步驟如下：

1. 腳尖提起來

2. 維持5秒或10秒

3. 重覆以上動作，並做10次



劉博仁表示，小腿在收縮過程中，對於靜脈的回流有很大的好處，能減少靜脈的曲張。

此外，還有變化式的小腿肌力訓練，其步驟如下：

1. 左腳腳後跟提起來、右腳腳尖提起來

2. 左右輪流變化

3. 重覆以上動作，並做10次



此方法可以改善認知功能，減少腦袋退化，並增強反應力。

名醫公開抗癌後6年不復發！只靠這些生活好習慣

最後，劉博仁分享抗癌成功的案例，7年前有位乳癌一期的病患，雖然手術完後很順利，但由於他是三陰性，即做完化療後又進行放射治療，不料過不久後卻復發了。復發後病患向他求救，他也建議病患能夠暫緩工作，在家休息、控制三餐，進行健康的飲食，並且每天都要運動，另外劉博仁也告訴病患，可在每天晚上睡前進行腹式呼吸和冥想。在調養一年後，這位病患同樣的又進行一次手術和化療，就再也沒復發。因此，劉博仁強調，只要將癌症當作慢性病治療，調養身心且控制飲食，都有機會痊癒。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：成功抗癌6年不再復發！名醫曝1招最強防癌飲食方法：促進腫瘤凋零、身體不再發炎】

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