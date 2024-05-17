桑椹功效｜護心血管助防癌5功效點食最好？2類人不宜恐心律不整

台灣4到6月正值桑椹（桑葚）的產季，桑椹具有豐富的維他命、礦物質及植化素等營養價值，但有腎病、胃病的患者卻不宜多吃。



台灣馬偕醫院營養師簡庭恩表示，桑椹屬於高鉀水果，腎友若有高血鉀狀況，恐會觸發心律不整，因此得注意攝取；另外，由於桑椹富含膳食纖維，容易促進腸胃蠕動進而排便，因此腸胃敏感族群也不建議1次食用太多，以免造成腸胃不適。

10種黑色食物提升免疫力（按圖👇👇👇）

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桑椹可防癌抗老化！ 這些族群卻不宜多食

小小1顆桑椹，其具有的營養價值超乎想像！簡庭恩說明，桑椹富含膳食纖維、植物化學物質（俗稱植化素），例如類黃酮、花青素、其他酚類化合物等，還有維他命C、維他命A，鉀、鈣、磷等等礦物質。正因桑椹擁有這些植化素及維他命，具備了抗氧化、抗發炎的功效，當體內的氧化反應產生自由基，酚類化合物可讓人體免受自由基的影響，對於身體健康或預防慢性疾病上，可達到重要的作用。有些研究還指出，桑椹具有防癌、抗老化、護心血管的功能。

根據美國國家腎臟基金會定義，每份食物若含有200毫克以上的鉀，屬於高鉀食物。簡庭恩指出，1份約190克的桑椹鉀含量就有342毫克，因此有高血鉀的腎病患者應注意攝取，一旦血鉀濃度若過高，可能會有心律不整等不適症狀。另外，桑椹富含膳食纖維，容易促進腸胃蠕動，本身腸胃較為敏感的族群，在攝取上應避免一次食用太多，否則恐造成腸胃不適。

桑椹4大益處（按圖了解👇👇👇）

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由於桑椹產季較短，容易被大眾製成果醬、果凍、果汁來保存，簡庭恩也示警，料理過程中有時會加入大量的精製糖，對於需要減重、糖尿病患來說較不建議採取此法。而需要控制水果份量者，也不適合製成果汁來攝取，主要是民眾在喝果汁時，往往一不留意就攝取1大杯，容易出現攝取過量的情況。

桑椹入菜不推薦？ 直接攝取果實更營養

婆婆媽媽在挑選桑椹時有什麼「貼士」呢？簡庭恩建議大家，應選擇果肉比較飽滿，外觀沒有出水、發霉的果實，同時要注意的是桑椹外觀呈黑紫色時，代表已經成熟，也是最香甜可口的時候，若果實呈現紅色，口感則會比較酸澀。

關於桑椹在清洗或保存時的注意事項，簡庭恩補充，民眾在食用桑椹前，應採流水清洗數次，過程中避免揉捏、擠壓導致果實外觀損壞，至於保存的部分，因為新鮮的桑椹在清洗後1至2日為最佳風味期，因此建議民眾吃多少洗多少。

水果驚人真相（按圖看清👇👇👇）

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最後，簡庭恩強調，桑椹最好的食用方式是直接攝取新鮮的果實，畢竟桑椹內含植化素、花青素等成分並不耐熱，料理加熱過程中易破壞營養價值。根據每日飲食指南建議，台灣人每日水果攝取量約2至4份，1份水果則約1個拳頭大，呼籲民眾平時可以多元化攝取水果，至於本身有慢性病史並需要飲控者，則可以與營養師討論，確保從飲食中獲得最需要的營養。

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