紅蘿蔔營養｜維他命A高菠菜3倍！紅蘿蔔助防癌抗三高點食多營養？

不喜歡紅蘿蔔特殊的氣味嗎？那你可虧大了！紅蘿蔔富含維他命A，是維持視力、保護皮膚與黏膜的好食材，被稱為「平民人參」。最近是台產紅蘿蔔產季，不論打汁、煮湯或搭配其他食材都鮮甜營養。紅蘿蔔要削皮嗎？怎樣挑選、料理？專家教你吃出免疫力。



每年12月到隔年4月是台灣紅蘿蔔的主要採收期，這時的紅蘿蔔直根肥大、著色良好、風味鮮甜，台灣農業部台南農改場建議消費者把握產期，享用台灣紅蘿蔔的鮮甜滋味。

按圖看紅蘿蔔4大健康好處：👇👇👇

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維他命A是豬肝1.7倍、菠菜3.3倍 穩血糖、防三高

台灣營養師高敏敏表示，紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素、茄紅素、膳食纖維及鉀、鈣、鎂、磷、鐵、鋅等礦物質，β-胡蘿蔔素可生成維他命A，有預防夜盲症、護膚、增強免疫力的作用，更是穩定血糖、預防三高、防癌的營養素。人體若缺乏維他命A，可能導致掉髮和毛囊過度角質化，維他命A則可維持頭皮毛囊健康生長及新陳代謝。每100克紅蘿蔔的維他命A含量，是豬肝的1.7倍、菠菜的3.3倍。

紅蘿蔔挑扎實沉重、外觀端正 連皮吃營養更完整

紅蘿蔔可以生吃、打汁，也能煮湯、炒菜，多種食用方式。台南農改場表示，目前台灣的紅蘿蔔主流品種包含彩譽、理想、向陽5號、五寸與黑田五寸等，選購時以扎實沉重、外觀端正為佳。

吃紅蘿蔔要削皮嗎？台灣高敏敏營養師表示，紅蘿蔔皮富含膳食纖維，可促進腸胃蠕動、預防便秘，幫助清除腸道中的毒素。此外，紅蘿蔔本身所含的所有營養素，在紅蘿蔔皮都未減少，因此，紅蘿蔔連皮吃可獲得更全面的營養。

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怎樣去除紅蘿蔔生味？空腹喝紅蘿蔔汁好嗎？

紅蘿蔔怎麼吃？要削皮嗎？台灣高敏敏營養師表示，β-胡蘿蔔素是脂溶性的維他命，所以最好搭配油脂烹調，或與肉類一起料理，營養成分才能被人體吸收。紅蘿蔔汁加點堅果及柑橘類水果，則可去除紅蘿蔔生味；有些人習慣在空腹時喝一杯紅蘿蔔汁或蔬果汁，其實這樣吸收率並不好。

紅蘿蔔有苦味？吃太多皮膚變黃是中毒嗎？

為什麼有些紅蘿蔔會有苦味？台中區農改場副研究員陳葦玲指出，部分蔬果在成熟的過程中，本來就會釋放荷爾蒙「乙烯」，一旦貯藏、通風不是很好的時候，容易加速催熟和老化，導致紅蘿蔔的味道變苦、口感變差。苦味的紅蘿蔔通常是這種情形下發生，尤其蘋果、梨子、薯仔等乙烯釋放量高，如果和紅蘿蔔放在一起，就可能誘導苦味產生。

紅蘿蔔吃太多可能造成皮膚色素沉澱，肌膚變為暗黃，但對身體無害，只要減少食用分量，色素就會消褪。這並不是維他命A中毒，維他命A中毒通常是食用大量內臟，或高劑量營養補充品才會造成。

6大護眼營養素（按圖👇👇👇）

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紅蘿蔔這樣保鮮 放半年沒問題

如何保持紅蘿蔔鮮度？台南農改場表示，如果要放雪櫃冷藏的話，可以先洗乾淨，切除紅蘿蔔上的葉子，減少水分流失，再整根用保鮮膜或廚房紙巾包裹，隔絕外來氣體，可保持1到2周的鮮度。而隨著冷鏈儲藏技術的進步，紅蘿蔔置於專業冷藏庫中，可貯藏長達半年之久，消費者購買後除可趁新鮮盡早食用，也可以切丁以冷凍存放，方便隨時取用。

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