金針菇/銀針菇一直都搞錯！專家教揀3招不用洗 原條排出只是殼！

金菇營養價值高且容易配搭，如金菇牛肉卷、金菇肥牛煲等，深受大家喜愛。不過，由於難以被腸胃分解，也被戲稱「See you tomorrow」，今天吃，明天在廁所裡相見，所以不少人擔心會白吃。到底排出來的真是原條金菇？這樣如何吸收當中營養？金菇又該怎麼揀？



金菇營養價值高 穩血糖、增免疫力、助減肥

金菇又名金針菇（英文：Enoki mushroom、來自日文Enokitake エノキタケ，又叫Golden mushroom），最早起源於日本，是人工栽培的菌種。金菇營養價值高，不僅富含抗氧化劑、葉酸及鉀、鈣、鐵和硒等礦物質，還可降低膽固醇和增強免疫力。金菇內含的亞油酸，更可減低腸道脂肪的吸收，而它的水溶性纖维也有助降低血脂、平衡血糖水平和預防便秘。因此，金菇也是不少人的減肥良伴。

金菇營養價值高且容易配搭。（pexels）

金菇雖然營養豐富，但它經過我們身體的重重關卡後，卻仍能完整無缺地排走，漂出汪洋大海，那豈不是白吃了？對於這個疑問，台灣農業部曾在臉書上為大家解答過。

排出的是金菇纖維外殼？

台灣農業部解釋，金菇在烹煮與咀嚼過程中，營養物質如水溶性多醣、胺基酸已被釋放出來，經由消化道吸收掉，因此其營養成分會被自然吸收，所以並不會「白吃」，在隔天看見的金菇，只是消化不了的膳食纖維。

而經常在Facebook專頁分享蔬菜知識的菜販廖炯程亦說明，人體排出的只是金菇的「纖維外殼」，腸道會自動吸收其養分。

至於這些消化不了的膳食纖維，其實是一種叫「幾丁質」的膳食纖維外殼。幾丁質又稱甲殼素，存在於一些甲殼類動物，如墨魚的軟骨，或蝦、蟹等的外殼中，這種營養素在人體胃腸內不會被消化及吸收，因其結構紮實，至少要攝氏390度以上才有可能被分解。不過，在《本草綱目》曾記載，這種營養素可從螃蟹的殼中提煉出來作藥粉用，有助降低膽固醇、改善消化機能等作用。

蝦、蟹身上的外殼也含有幾丁質。（網上圖片）

金針菇、銀針菇原來一直都搞錯？

除了需要擔心金菇會不會白吃外，菜販廖炯程曾提醒，市面上的金菇不是真正的金菇。因現時有一種新的菇類叫「銀針菇」，外表比起金菇的外觀更加雪白，且採集的周期更短，具更高的經濟價值，所以漸漸成為市場的主流，取代了原有的金菇。

中國食用菌協會專家委員會副主任韓省華指出，銀針菇其實於80年代初的日本便已出現，當時金菇的培育過程出現了白化現象，白化後的金菇色澤更雪白漂亮，因此更受市場歡迎。不過，兩者除了色澤和口感上（銀針菇較軟身）略有不同外，營養價值上也沒有分別。

銀針菇外表比起金菇的外觀更加雪白。（網上圖片）

金菇不宜清洗

金菇處理上，台灣農業部建議不要直接將金菇長時間泡在水裡，以免吸收太多水份。而廖炯程亦指，市場上大部分金菇以抽真空的方式包裝，原因就是菇類不宜碰到水，有機會會使風味流失，也說不用擔心灰塵及農藥殘留問題，因金菇全程在溫室內種植，所以不會受影響。

至於怎樣選金菇，廖炯程有以下3個建議。

金菇選購3招

1. 外包袋完整，盡量不要失去真空狀態。

2. 菇帽越大越老，越老裂開越多，不宜選擇。

3. 金菇表面不能有黏黏稠稠的狀態。

菇帽越大越老，越老裂開越多，營養價值容易流失。（Facebook＠Pei Syuan Li）

參考內容：廖炯程／台灣農業部