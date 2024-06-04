鵪鶉/鷓鴣分別｜潤肺止咳補氣血功效不同　蛋白質=雞3倍推介2湯水

鵪鶉，常用於嘲諷別人軟弱的代名詞，鵪鶉蛋也是常吃的小食。另一種與鵪鶉相似的鳥類鷓鴣，兩者經常被人混淆，同是進補食品之一，但功效其實大有不同。到底這兩個細小的軀幹，有何療效，應該怎麼吃？



鵪鶉和鷓鴣（粵音：庶姑）同樣可用作煲湯，但兩者除了功效不盡相同外，種類、外觀其實也不一樣。

鵪鶉：雞形目雉科鵪鶉屬鳥類，體型較小、羽毛顏色大多為草黃色；

鷓鴣：雞形目雉科鷓鴣屬鳥類，體型較大、羽毛顏色為黑白相雜。



價錢方面，只計重量的話，價錢相若。鵪鶉2隻（330-360克）約$98；鷓鴣1隻（約300克）為$82不等。

鵪鶉功效補血氣、鷓鴣功效補肺止咳

《本草綱目》記載，鵪鶉「味甘性平，可補五臟，益中續氣，實筋骨，耐寒暑，消結熱」的功效；而鷓鴣則「味甘，性温，補五臟、益心力」、也有「一鴣頂九雞」之說。據海味批發店海味二代介紹，鵪鶉與鷓鴣比較下，鵪鶉補血補氣的功效較強；鷓鴣的補肺止咳功效較好。

鵪鶉主要功效：補益五臟，養血補血，改善體質虛弱

鷓鴣主要功效：補益五臟、滋陰潤肺、健脾益氣、化痰止咳、小兒定驚



鵪鶉鐵含量是雞肉3倍 有「動物人參」之稱

鵪鶉有「動物人參」的美譽，蛋白質與鷓鴣相若，每100克約有25克，且脂肪含量少，只有14克，還富含維他命B12、硒、維他命B2、膽鹼和鐵質，鐵含量更是雞肉的三倍，鐵是人體造血的營養元素之一。而鵪鶉蛋的維他命B2更是雞蛋的兩倍，維他命B2有助於促進碳水化合物、蛋白質和脂質的代謝，也是紅血球形成和生長發育所需的營養素。

鷓鴣蛋白質比雞肉高3倍 被譽爲禽中之王

鷓鴣也被譽爲禽中之王，補而不燥。鷓鴣高蛋白質、低脂肪，且牠的多元不飽和脂肪酸非常豐富，還富含鎂、鐵、維他命B3和B6，據九勝雞鴨凍肉專門店資料，鷓鴣的蛋白質含量佔整體約30%，比雞肉高10.6%。

鵪鶉蛋的維他命B2是雞蛋的兩倍。（網上圖片）

鵪鶉、鷓鴣適合人士

據海味批發店海味二代介紹，鵪鶉與鷓鴣性質平和，適合孕婦，坐月，小孩及老人家。

鵪鶉不適合人士

腸胃欠佳人士：鵪鶉湯中含有多種營養素，腸胃欠佳人士食用後不易消化。

鷓鴣不適合人士

燥熱體質人士：鷓鴣肉性微溫，不適合燥熱體質的人食用。（燥熱體質：經常口乾舌燥、怕熱、脾氣較暴躁等）

鵪鶉禁忌 與4食物同吃易長黑斑

據《食療本草》紀載，鵪鶉不宜與豬肉、豬肝、蘑菇、木耳同食，否則可能會使人面生長黑斑。

鷓鴣禁忌 與竹筍同吃腹脹減療效

據《食療本草》紀載，鷓鴣不宜與竹筍同食，會影響療效，並導致腹脹。

淮山杞子鵪鶉湯（2人份）

淮山杞子鵪鶉湯功效：健脾和胃、滋陰潤燥、補氣養血（網上圖片）

材料：鵪鶉2隻、花膠2個、杞子30粒、圓肉10粒、紅棗10粒、1250-1500毫升水

功效：健脾和胃、滋陰潤燥、補氣養血

做法：

1. 花膠浸發（須提早1-2天）後，剪成片備用；

2. 紅棗、杞子和圓肉洗淨備用；

3. 鵪鶉洗淨處理，除去頭頸和爪備用；

4. 鵪鶉汆水備用；

5. 將鵪鶉、紅棗、圓肉和花膠放入燉盅，隔水燉2-3小時；

6. 出鍋前10分鐘放入杞子，再燉10分鐘後加入少許鹽即可。

淮山黨參南棗燉鷓鴣湯（4人份）

淮山黨參南棗燉鷓鴣湯功效：補肺止咳、增強體質、改善胃口欠佳情況。（網上圖片）

材料：鷓鴣2隻、黨參50克、淮山50克、南棗10粒、圓肉10粒、元貝4粒、陳皮1塊、2000-2500毫升水

功效：補肺止咳、增強體質、改善胃口欠佳情況

做法：

1. 黨參洗淨浸軟，切片備用；

2. 元貝浸軟、淮山洗淨、南棗、圓肉洗淨備用；

3. 陳皮浸軟，刮囊備用；

4. 鵪鶉開邊、汆水，洗淨備用；

5. 水滾後加入所有材料，燉煮3.5小時，少許鹽調味即可。

另外，夏天也是濕疹的高峰期，也可用鷓鴣煮湯改善濕疹。【健康湯水食譜】沙參玉竹雪耳鷓鴣湯緩乾燥濕疹肌 鷓鴣點處理？

沙參玉竹雪耳鷓鴣湯食譜

參考內容：九勝雞鴨凍肉專門店資料／海味二代Facebook／《食療本草》