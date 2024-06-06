男童持續發燒屙嘔肚痛　因1症狀醫揭染沙門氏菌 小心這種火鍋沾醬

台灣人最愛吃火鍋，很多人沙茶醬喜歡加一顆生蛋，醫師直言「那真的很可怕」，另外提醒，肉類一定要煮熟，不要只是涮一秒，很多號稱「幾A」的肉品，真的沒有想像中的安全。



台灣小兒科醫師王韋力在臉書分享，日前診間有位孩子持續發燒，整天腹痛，拉完也沒有比較舒服，且明顯活動力不佳需要住院治療。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

+ 12

相關文章：食物安全｜5至9月食物中毒高峰期！拆解4大元兇營養師5招防病毒

發燒屙嘔肚痛乏力 非腸胃炎咁簡單？

媽媽卻質疑，前天才去掛急診，而急診醫師明明說是一般腸胃炎。對此，王韋力表示，前天孩子只有一點點不舒服，剛開始燒，也輕微嘔吐腹瀉而已，當時醫師診斷一般腸胃炎很合理。

但是小孩持續發燒兩天了，整天腹痛，拉完也沒有比較舒服，由病程看來不像是一般的病毒性腸胃炎！且小孩很明顯活動力不佳，反問媽媽「妳看他以前得腸胃炎有這麼累嗎？可能是脫水，也可能是細菌性腸胃炎，比如沙門氏菌感染…」

王韋力再補一句，「不要再去網路搜尋了，上面會跟妳說，感染沙門氏菌的大便會有腥臭味、會有血便，難道妳要等看到大便都是血才要去嗎？」

相關文章：食物安全｜如何避免將沙門氏菌食落肚？謹記烹調一步驟避食物中毒👇👇👇

王韋力提到，還好媽媽有聽進他的話，沒有造成遺憾，每年夏天除了常見的病毒性腸胃炎，也會有可怕的沙門氏菌，5歲以下幼兒更容易併發菌血症，一定要小心！飲食上最要注意避免不熟的蛋奶肉製品。

王韋力指出，台灣人最愛吃火鍋，提醒大家兩件事，很多人沙茶醬喜歡加一顆生蛋，那真的很可怕；肉類一定要煮熟，不要只是涮一秒，很多號稱「幾A」的肉品，真的沒有你想像中的安全。

延伸閱讀：

生肉去血水千萬別用清水洗！恐增沙門氏菌等病菌汙染風險

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」