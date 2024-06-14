失智預防丨咀嚼提升腦部血液循環防失智！4招口腔運動刺激大腦

有時趕時間，進食嚼個兩三口就匆匆嚥下，但其實咀嚼好處多多。



咀嚼能力不良會導致認知功能降低，使得認知功能障礙的比例增加。咀嚼有助提升腦部血液循環、為腦部帶來良好刺激，並有助維持正常認知功能，因此多咀嚼、維持良好口腔健康是防失智重要的一環。

4招口腔運動防失智👇👇👇

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1. 均衡飲食攝取

若總讓長輩吃軟質、流質食物，可能會加劇退化速度。應適度嘗試不同種類的食物，透過咀嚼訓練口腔肌肉以減緩退化。

2. 餐後口腔清潔

餐後食物殘渣留在口腔，溫暖潮濕的環境容易滋生細菌，導致吸入性肺炎風險增加。刷牙除了清潔口腔之外，還可以替口腔帶來刺激，幫助改善認知功能。

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3. 嚼無糖香口膠

餐後可以用5~10分鐘的時間，咀嚼無糖香口膠幫助鍛鍊咀嚼力，維持肌肉的健康，避免口腔肌肉流失。

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4. 多做健口操

透過「健口操」，也能幫助改善認知功能。

- 肩膀運動：動一動肩膀。

- 頭頸運動：轉轉頭部、脖子。

- 鼓腮運動：模擬漱口的動作，鼓起臉頰幫助肌肉伸展。

- 舌頭運動：舌頭往四方伸展、繞圈。

- 唾液腺按摩：按摩臉頰、顎骨下方凹陷處，幫助刺激唾液分泌。

- 嘴唇運動：讓嘴唇發出「怕、踏、喀、辣」的聲音，使得嘴唇可以訓練緊閉跟打開的狀態。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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