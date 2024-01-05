防失智飲食｜研究揭每天攝全穀類食物年輕8.5歲！減失智點食至啱?

目前已知食用全穀類食物能改善膽固醇、血壓和其他健康指標，最近1項研究則發現，黑人的認知衰退速度較慢與攝取全穀類食物有關。



吃全榖類食物能減緩記憶衰退？研究團隊追蹤6年找到解答

根據發表在《神經學》（Neurology）期刊上的研究，攝取含有較多全穀類食物的人，相較於攝取較少全穀類食物的人，其記憶衰退的速度較慢，相當於年輕8.5歲。然而，研究結果並未表示，全穀類食物能減緩記憶衰退，但兩者之間具有關聯性，而且研究人員僅在黑人參與者中觀察到這種現象。

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研究的主要作者之一劉曉然（Xiaoran Liu）表示，由於阿茲海默症和失智症影響著數百萬的美國人，因此，找到預防這些疾病的方法，是公共衛生的首要任務，看見人們也許可以透過每天增加全穀類食物攝取量，降低罹患失智症的風險，是相當令人興奮的事。

每天攝2.7份全穀類食物 點計1份？

研究小組調查了3,326人，其中60%是黑人，而參與者的平均年齡為75歲，且皆未罹患失智症。研究人員追蹤了約6年的時間，並每3年請參與者回答1次問卷，評估他們的全穀類食物攝取量；同時也完成了認知和記憶測試，包括回憶單詞列表、記住數字，並按正確順序排列等任務。

依據他們飲食中全穀類食物的含量，參賽者共被分為5組，最低組的參與者每天攝取不到半份，而最高組的參與者每天則攝取2.7份全穀類食物。其中1份全穀類食物相當於1片麵包、半杯意大利麵或米飯、1盎司的餅乾或1杯乾麥片。

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這種族吃全穀類食物認知能力有所提升 研究仍需進一步確認

研究小組發現，67%的黑人參與者每天攝取1份以上的全穀類食物，而只有38%的白人攝取相同的分量。在總結4項認知測試的分數後，得出了1個總體認知得分，並用它來測量認知衰退的狀況。

研究人員表示，在非裔美國人參與者當中，攝取更多全穀類食物，且更頻繁攝取全穀類食物的人，他們整體的認知、知覺速度和情境記憶衰退速度較慢，但在白人成年人中，則沒有看到類似的趨勢。

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這項研究受限於食物頻率是使用自行報告的數據來測量的，所以可能存在誤差。劉曉然表示，這些結果有助於醫學專業人員制定飲食建議，而且也還需要進行更多大型研究，來驗證這些研究結果，並進一步研究全穀類食物對不同族裔群體的認知影響。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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