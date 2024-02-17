石斑營養｜補腦防失智石斑哪部位最營養？豆腐魚湯加1物去腥清甜

石斑魚營養有哪些？石斑魚料理推薦怎麼做？



專家表示，石斑魚的魚頭含非常高的DHA，很推薦用石斑魚搭配豆腐等食材，變成高鈣、補腦、抗發炎、預防失智好料理，而且多加1物，還能蓋掉腥味，美味又健康。

石斑魚料理補鈣、補腦（按圖👇👇👇）

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石斑魚營養豐富，富含DHA可防失智、抗發炎等

石斑魚又稱為吃的化妝品！台灣生機飲食專家王明勇表示，石斑魚含很好的油脂，而且富含DHA，尤其以魚頭含量最高，每100公克含有高達1300毫克DHA。很推薦以整隻石斑魚搭配蒜頭、豆腐、羅勒葉等，煮成高鈣、補腦的湯品料理。

石斑魚料理補鈣、補腦

王明勇解釋，這道料理含有動物性、植物性膠質，相當營養高鈣。不過，很多人都怕魚湯的魚腥味，所以推薦在最後加入新鮮羅勒葉，不僅可以蓋掉一點腥味，而且羅勒葉還是高鈣香草，味道相當清爽。

挑魚秘技（按圖看清👇👇👇）

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材料

小條石斑魚1尾、蒜頭10顆、薑4片、米酒1小匙、傳統豆腐1盒、新鮮羅勒葉（九層塔）1把、昆布1片、薑片3片、鹽或味噌1小匙。



做法

1. 切下石斑魚的魚頭，魚肉另外片下來，分開處理，豆腐切塊。

2. 在鍋中燒1/3水，水滾後放入魚頭、魚尾，再加入蒜頭與米酒，蓋上鍋蓋熬煮。

3. 泡開的昆布一片，兌800c. c. 水，加入薑片、鹽或味噌，放入多功能食物調理機中打成濃湯，剩下的昆布切片，放入剛才的湯鍋中繼續熬煮。

4. 打好的湯底加入湯鍋中混合，撈出湯底浮渣後，開大火煮滾。

5. 煮滾後加入豆腐及魚。

6. 滾了後再加入羅勒（九層塔）、鹽調味一下即可熄火。



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DHA強化記憶力、保護眼睛

王明勇說明，DHA是一種多元不飽和脂肪酸，在人體中扮演重要角色，可以促進大腦發育及強化記憶力，與孩童智力的發展與老人預防失智有關。而且DHA也是視網膜感光細胞細胞膜的主要成分，可以幫助抗氧化、減少光害保護眼睛。

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此外，DHA還具有抑制發炎，間接改善過敏等功效。王明勇補充，多補充富含DHA的食物，如石斑、秋刀魚、鯖魚、蝦仁等，可說是好處多多。

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