防中風飲食｜清除壞膽固醇8種食物木耳鯖魚　保護心臟防血管阻塞

低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）就是大家俗稱的壞膽固醇，當膽固醇太高，容易堆積在動脈血管壁內層，阻礙血管通暢，讓血管變狹窄，會增加中風、心臟病、心肌梗塞的風險。



清除壞膽固醇的8種食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 鯖魚

富含EPA和DHA，研究指出，飲食中的Omega-3不飽和脂肪酸，在膽固醇的代謝過程中具有額外的調節作用，可以保持血管通順。

2. 黑木耳

是膳食纖維含量最高的菇類，可以增加飽足感，防止暴飲暴食，還能加速膽固醇代謝，降低血液中的膽固醇。

改善高血脂和膽固醇過高飲食（按圖看清👇👇👇）

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3. 海藻

有很多水溶性膳食纖維，不僅能抑制餐後血糖升高，還可以和膽固醇結合，形成不易吸收的複合物，以排出體內的膽固醇。

4. 豆腐

豆製品中的大豆蛋白、異黃酮、皂素、寡糖（棉籽糖、水蘇糖），具有降低膽固醇的作用。

5. 堅果

含有單元不飽和脂肪酸（MUFA）和植物固醇，有助於改善血液中LDL-C。

6. 橄欖油

脂肪酸組成有70%是MUFA，也含有不少的抗氧化物，如維他命E、橄欖多酚等多酚類化合物，具有抗氧化和降低LDL-C的作用。

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7. 燕麥

燕麥中的 β-聚葡萄糖，能降低血液中總膽固醇及壞膽固醇濃度，有助於預防心血管疾病。

8. 紅麴

紅麴含有Monacolin K，是HMG-CoA還原酶的抑制劑，進而阻止肝臟中膽固醇的合成，能降低總膽固醇、LDL-C濃度。

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事實上，任何食物吃太多或太少都不好，像是堅果油脂含量高，吃太多會造成熱量盈餘；而燕麥雖然是有益健康的食物，不過在攝取的同時，要記得替代部分飯、麵等主食類攝取，過量可能會造成肥胖、三酸甘油酯增加等健康問題，透過飲食和運動來維持健康的體重，都有助於控制膽固醇及保護心臟健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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