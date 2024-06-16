蒜頭味去除｜切蒜頭手上蒜味洗極唔散？內行人教摸1物臭味即消失

炒青菜、醃肉、吃水餃都少不了蒜頭，蒜頭不只能增添風味，還能預防感冒、增強免疫力。不過，每次做菜時切過蒜頭後，無論怎麼沖水，蒜頭的味道就會在指尖久久無法散去，讓人十分困擾。



近日就有網友在社群網站上發問，「有人知道怎麼讓手上蒜頭味消失嗎？」貼文一出後引起熱議。

大蒜各部分各自適合的烹調方法（按圖👇👇👇）

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手上大蒜味如何去除？

台灣一名女網友在社群網站Threads上發文指出，「每次煮完飯怎麼洗，都洗不掉那個蒜頭味欸」，因此想詢問該如何解決，貼文下方網友回應，「噴酒精」、「後來煮完飯我都會洗這罐（趣x洗手慕絲），發現洗完就沒有蒜頭味了很厲害，知道以後有時候買一送一就會買，他有補充包」、「用橘子皮搓一搓，結案，超簡單」、「牙膏！簡單粗暴」、「不要喝的可樂」、「我會拿檸檬搓手」、「我都戴手套欸」。

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內行人曝「1秘訣」臭味立刻消失

其中最多人使用不鏽鋼去味法：

「直接摸水龍頭就好了，邊洗邊摸然後就沒味道了」、

「大創有賣不銹鋼皂，搭配泡泡仔細的洗（指甲縫邊緣也要洗到喔），真的就沒味道了超酷」、

「直接對著不鏽鋼水槽摩擦摩擦就好」、

「推薦買雙x牌的鐵肥皂」、

「學到了！下次要摸菜刀！」、

「洗刀的時候把手放刀身下一起洗」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：切蒜頭手上大蒜味如何去除？洗再多次手都沒用！內行人曝「1秘訣」臭味立刻消失】

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