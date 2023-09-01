蒜頭發芽｜蒜頭助抗癌發芽食得又種得　蒜苗易種免施肥點種點食？

大蒜、蒜苗是炒菜爆香必備不可或缺的蔬菜，富含大蒜素及多種胺基酸，向來被當作養生食材。



台灣農業部介紹在家裡就能栽種大蒜的方法，只要用餅乾盒等廢棄容器，及市場上買來的蒜頭就可種植，不必施肥及噴藥，播種後不到30天就可採收蒜苗，方便料理又可享受動手做的樂趣！

大蒜各部分各自適合的烹調方法（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：大蒜冷知識｜青蒜蒜薹蒜頭各自適合烹調方法 這種啱搭配肉類拌炒

台灣「嫚嫚營養師」陳嫚羚表示，大蒜向來被視為防癌食物，除了硫化物「大蒜素」之外，還富含維他命B、C，及鋅、硒、磷、鉀等營養素和多酚類化合物，營養非常多元。蒜苗的營養結構與大蒜略有差異，不過其中所含的大蒜素同樣是防癌的重要成分。

蒜頭發芽可吃也可種 居家栽培很容易

蒜頭買回家室溫儲藏，有時候會自然發芽，發芽的蒜頭還能不能吃？台灣台南農改場副研究員兼義竹分場長彭瑞菊表示，蒜頭發芽或長根仍然可食用，事實上，將發芽的蒜頭種植於介質或土中，長出的綠色幼苗就是「蒜苗」，是烹飪料理的美味佳餚。

彭瑞菊表示，由於大蒜須在日均溫25、26℃以下溫度才會發芽，台灣產業栽培播種期一般在9月下旬至10月上旬之間，如果是居家栽種，就沒有時間限制，不過夏天播種可能無法發芽，可在種植前將蒜頭放到雪櫃冷藏2周，打破休眠，有助於發芽。

相關文章：蒜頭冷知識｜蒜頭冷藏後變綠還能吃？網友解答：變綠或變藍很正常👇👇👇

+ 7

居家種植大蒜，民眾可使用廢棄餅乾盒、保鮮盒做容器，為了預留大蒜根系可生長空間，建議容器、土壤深度至少要有蒜瓣高度再加1公分，並須在容器底部鑽孔以利排水；種蒜使用市場上的蒜頭，本地產及進口均可，「蒜瓣愈大顆愈好」，但冷凍過的蒜頭可能失去發芽的活力，無法作為種蒜使用。

3步驟種大蒜 30天可採收蒜苗 至少收2次

居家種植蒜苗時，建議選用餅乾盒、保鮮盒等廢棄容器，容器高度須高於蒜頭高度，並於底部鑽孔防止積水。種植前須將蒜頭剝成獨立蒜瓣，蒜瓣上的蒜膜無須去除，以蒜瓣尖端朝上的方向插入土中，並於底部預留約1公分厚度的土壤，蒜瓣的間距為3公分，最後以少許的土覆蓋住蒜瓣，即完成大蒜種植。

平時大蒜盆栽可放置陽台或窗邊有光線的地方，依天氣條件2～3天或土表乾燥時澆水，避免底部積水，栽培過程不需要施肥及噴藥。一般約播種後1周會陸續發芽，30天蒜苗即長到適合高度可以採收，採收時以利刃從蒜苗基部切下，不傷及蒜瓣，約每隔20～25天可採收一次，至少可採收2次。採收下來的蒜苗可搭配肉類或椰菜等食材拌炒，是很適合全家大小食用的健康蔬菜。

相關文章：蒜頭冷知識｜大蒜生吃比煮熟好？3大原則教你挑選好品質蒜頭👇👇👇

+ 4

台灣嫚嫚營養師則補充說明，大蒜素需要接觸到氧氣進行釋放，她推薦大蒜的最佳吃法，是橫切或搗碎讓大蒜大面積接觸氧氣，然後靜置10分鐘待營養釋放後食用，如此可攝取到完整的營養，又不會讓營養揮發掉。

延伸閲讀：

洋蔥、大蒜、薑、芋頭發芽還能吃嗎？可以切掉或煮熟再吃？營養師全解析

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」