薯仔食譜｜低卡版蒜泥薯角 簡單1張紙蒜頭變蒜泥加乳酪惹味健康
撰文：Goody25
出版：更新：
減脂期間突然饞嘴想吃點零食怎麼辦？忍著嗎？大可不必！只要選對食物，就算是在減脂期間，你也可以自由享用！例如今天要分享的這份低卡版「蒜泥薯角」，就是好吃不長胖的可口小吃！
超好吃的「蒜泥薯角」其實做法非常簡單。最必不可少的主食當然是「有內涵有外表」的薯仔，而薯仔不僅營養價值高，富含維他命，而且也是高鉀低鈉的優質主食。從減肥角度來看，薯仔屬於低脂肪食物，所富含的膳食纖維非常豐富。相比起精米細麵，薯仔升糖指數比較低，對減脂來說有一定的好處。
香噴噴的低卡版「蒜泥薯角」外脆內酥，當薯仔和蒜香融合在一起，簡直讓人欲罷不能。它的做法其實非常簡單，愛好美食的你又怎能不試一試呢？
蒜泥薯角食譜（按圖）
+11
現在就來看看「蒜香薯角」所需的食材有哪些：
2個薯仔、2大顆大蒜、1勺橄欖油、少許現磨黑胡椒、少許鹽、10g低脂蛋黃醬、20g無糖乳酪、少許番茜碎。
低卡版「蒜泥薯角」的做法：
1、把薯仔洗淨後，不削皮直接切成條狀；
2、在薯角裡加入1勺橄欖油和少許鹽，拌勻後靜置醃製約30分鐘，讓薯仔析出水分；
3、把大蒜從頂部切開，刷上一層橄欖油，放進錫紙裡包起來；
4、把醃製好的薯角和大蒜平鋪放焗盤上，放入焗爐200度焗約35分鐘；
5、將焗好的大蒜隔著錫紙直接擠壓出來，然後加入低脂蛋黃醬、現磨黑胡椒、無糖乳酪和番茜碎，攪拌均勻；
6、再把薯角倒入一起拌勻，即可開吃！
看完了做法步驟後，是不是覺得很簡單呢？只要你有一個焗爐，就能輕鬆做出這份可口小吃，又何樂而不為呢？既能當主食，又能當零嘴小食的「蒜泥薯角」真的很好吃，想要不饞哭隔壁家小孩是不可能的啦！
還等什麼呢？現在就把這份美味的「蒜泥薯角」安排起來吧。
相關食譜：【日式薯仔沙律食譜】冰涼軟滑層次豐富 常被遺忘的日式小前菜
薯仔食譜｜超長薯條材料簡單超啱打卡！細火慢炸至香脆小朋友最愛薯仔食譜｜芝士薯蓉煙肉卷免油同樣焦香 外脆內軟芝士控不容錯過入廚貼士｜煮咖喱除薯仔還須加2食材？老饕網民：沒它不配稱咖喱健康飲食｜缺鉀可致高血壓心悸 6高鉀食物薯仔黑豆比香蕉更補鉀入廚貼士｜薯仔蓮藕5蔬菜削皮後易變黑 保色澤亮麗不一定浸鹽水華燈初上｜楊謹華靠168斷食自製薯仔餐減肥 40歲後始跳舞健身薯仔燉肉食譜｜日本經典料理從失敗中誕生！做法簡單切法是關鍵？
【本文獲「Goody25」授權轉載。】