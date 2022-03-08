白果營養｜銀杏抗菌去皺紓緩濕疹　自製白果漿加1種材料滋潤保濕

忽然記起，許多年前一位皮光肉滑的朋友教的一個去皺紋去黑頭的方法。



我即時請一些讀者試用。得到的答案是：「好得。」今日與大家分享。

名稱是：銀杏（白果）去皺小秘訣（按圖看清👇👇👇）

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份量：五粒白果。

做法：

把白果去殼去皮，洗淨。把白果肉搞爛成漿狀，再加入一小茶匙純正椿花油或者米酒混和，均勻地塗上預先洗乾淨的額頭、面頰及鼻頭處。然後用手指輕輕按擦兩分鐘。之後讓白果漿停留臉上二十分鐘。用溫水洗淨，抹上一點椿花油來保濕滋潤即可。

二○一九年有研究報告指出，銀杏果提取物可以抵抗痤瘡桿菌、金黃色葡萄球菌和化膿性鏈球菌導致的痤瘡、牛皮癬、皮炎或濕疹，還包括皮膚乾裂（皺紋）、瘙癢、酒糟鼻和皮膚感染。一星期至少用三次。兩個月後見效。因為天然方法的效果一般較慢但安全。

6大敏感肌護膚飲食習慣（點擊下圖看清！👇👇👇）

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5種食物可防曬兼美白（按圖👇👇👇）

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李韡玲的舒壓札記：從滋養心靈至調理身體的養生心得（萬里機構提供）

書名：李韡玲的舒壓札記：從滋養心靈至調理身體的養生心得

作者：李韡玲



李韡玲，一位非常享受家庭生活、辦公室生活、社交生活的現代女子。她的理念是人生苦短，所以必須珍惜時間，做點令自己愈活愈年輕又有益世道人心的事。要完成這個「大志」就必須要有獨立的人生觀，健康靈活的體格。永遠讓自己天然地美，永遠地穿戴得時尚又整齊。她大部份日子都笑口常開，心情暢快。她認為，快樂來自知足，來自自強不息。

