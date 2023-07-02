濕疹湯水｜夏日濕熱濕疹易發作！中醫教2款湯水健脾利濕 有汗即抹

每到夏天，皮膚就容易發癢，而且還愈抓愈癢、愈癢又愈抓，讓心情很煩燥，這就是在季節轉換時很常出現的皮膚問題「濕疹」。濕疹之惱人，就因為頻繁復發，讓人心累。中醫師提醒，多吃2料理就能改善。



台灣明華馬光中醫診所中醫師歐俊佑表示，濕疹是一個廣義用詞，包括異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎等；再根據發炎程度不同分為急性、慢性和亞急性。簡言之，只要是皮膚發炎，伴隨有搔癢，都屬於「濕疹」的範疇。

改善濕疹日常生活這樣做（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣睿鳴堂中醫診所中醫師王心眉指出，患者會出現搔癢、紅疹，嚴重時甚至會搔抓到滲出皮膚組織液或流血，尤其是學齡前孩子，不懂得向照顧者反映自己的困擾，被發現時都已經出現搔抓出疤痕或皮膚增厚、有黑色素沉澱的現象。

濕疹相當難纏，王心眉說，一般治療會給予類固醇、抗組織胺、抗生素等藥膏局部塗抹，嚴重一些的會給予口服藥劑，治療後通常可以緩解症狀，但一旦誘發因子再次出現，可能又會再次發作。

誘發濕疹的2原因

外因性

王心眉指出，可能接觸平常少接觸的物質、食物所誘發。有可能是泡溫泉時過熱的水誘發；可能是接觸清潔劑或金屬後突然發作；吃海鮮後皮膚開始癢等，這些都屬於外因性的濕疹。只要避開接觸這些誘發因子，症狀便會緩解。

內因性

沒有特殊誘發因子，便要考慮是內因性因素，王心眉提到，通常與體質有關。例如，飲食習慣、精神壓力、睡眠不足、季節轉換等造成身體臟腑失衡，就會連帶著影響體內功能的正常運作，使得代謝失調。

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中醫認為濕疹與濕氣相關

歐俊佑提到，中醫稱濕疹為「四彎風」、「旋耳風」、「浸淫瘡」、「繡球風」、「臍瘡」等，可能經由風邪、濕邪、熱邪或脾虛、血虛引起。香港、台灣地處亞熱帶，夏季濕熱夾雜情況明顯，引起濕疹為濕邪、熱邪為大宗。

王心眉進一步說明，炎夏時期，許多人熱愛吃冰品、涼飲消暑，但吃下冰涼食物會使身體瞬間降溫、皮膚毛孔緊縮，使得體內濕熱之氣無法順利蒸散排除，讓「濕」與「熱」堆積在肌膚，就會引發濕疹。

「脾主濕」，是人體「運化水濕」的核心，負責將攝取的食物營養與水分輸送到全身。脾若運作正常，體內的水液流通就會順暢，也會將體內多餘水分，由各個管道排泄而出，這也是中醫看皮膚，一定要考慮濕氣過剩的問題的原因。

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王心眉建議，平時可利用簡單的藥材煮杯「清熱祛濕湯」幫身體去除濕氣。材料有薏苡仁 4錢、茯苓2錢、白朮2錢、陳皮1錢，用1000c.c.的水煮沸5分鐘，放涼飲用即可。

兩位中醫師均建議，尋求專業中醫師治療，根據不同體質證型辯證論治，效果會更好。歐俊佑特別推薦2道料理，多吃可排除體內濕熱之氣哦！

健脾利濕中藥食療

綠豆薏仁湯

綠豆薏仁湯具有清熱解毒、養陰涼血、利濕健脾胃的作用，但要提醒大家盡量不要完全退冰再服用，否則會影響體內排出濕氣的功能；也不要加入過多的糖，可能導致肥胖。



四神湯

主要由山藥、茯苓、芡實、蓮子組成或是加入薏苡仁，有平補脾胃，健脾利濕的作用。



改善濕疹日常生活這樣做

歐俊佑建議，在夏季想要避免濕疹發作，可從生活、飲食著手。最重要的是，流汗後一定要盡快擦乾，讓皮膚保持乾爽，避免汗液堆積在皮膚皺摺處，造成刺激引起發炎。

3大飲食對抗缺脂性濕疹（按圖👇👇👇）

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生活日常請注意

1. 洗澡的水溫不要過熱，以常溫為佳。

2. 避免過度曝曬陽光，以及用力搔抓癢處。

3. 衣著以棉質寬鬆為佳，利於排汗通氣。

4. 注重皮膚保濕，建議擦溫和、不含過多添加物的乳液或是保濕劑，讓皮膚發炎的地方濕潤，讓表皮能夠重新生長，進而保護底下的真皮，重新形成抵禦外來物的皮膚保護層。



飲食忌口要留意

1. 少吃辛辣、油炸、甜食、重口味食物及加工食品。

2. 減少乳製品、蝦、蟹、海鮮、及花生、堅果類食物，避免引起過敏加重濕疹病情。



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