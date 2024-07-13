便秘飲食｜常吃超加工食品增2倍便秘風險！醫推1水果日吃兩個通便

便秘與腸躁症是不少現代上班族的困擾，而這有可能是「吃」出來的？



台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢醫師表示，根據研究，超加工食品與便秘和腸躁症密切相關，一旦增加攝取量，還有可能增加兩倍以上的便秘機率；而根據過去的研究發現，每天吃2顆綠色奇異果，不但可以改善便秘，每周還能增加1.5次以上的排便數，減少便秘患者腹部不適。

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增加超加工食品攝取量 增加2倍以上便秘機率

台灣李柏賢醫師近日在fb粉絲專頁《Dr.Le 李柏賢》發文表示，超加工食品（Ultraprocessed Food）指的是經過高度加工和工業化製造的食品，例如常見的即食麵、精緻糕點、手搖飲、餅乾和零食、加熱食品、罐頭菜、煙肉、熱狗、即溶湯、炸雞塊等；通常含有大量的添加劑、防腐劑、人工色素和其他化學物質，營養價值低，但糖分、脂肪和鹽分卻高得驚人。

李柏賢醫師引用了近期《臨床胃腸病學和肝病學》雜誌的一項研究，指出超加工食品對於便秘的負面影響。研究找來了12,716名美國成年受試者參與，結果發現超加工食品（UPF）攝入增加，便秘機率會增加兩倍以上，若增加少加工食品（MPF）的攝入，便秘機率則降低近六成。若將飲食中10%的超加工食品換為等量的少加工食品，便秘機率則降低了10%；且無論是少加工食品還是超加工食品的攝入，都與腹瀉風險沒有相關性。

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食物的處理和添加物 在便秘中扮演重要角色

同時台灣李醫師也做出結論，超加工食品與便秘具有強烈相關。不論原本食物的本質是蔬菜、肉類還是高纖食材，都顯示出食物處理過程或添加物在便秘的發生中扮演了重要的角色。此外，李醫師還提到一項來自英國的研究，發現每天攝取增加10%的超加工食品，會明顯提高腸躁症的風險，這進一步凸顯了飲食對腸道健康的重要性。

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在對策方面，李醫師指出另一篇發表在《美國消化醫學雜誌》的研究，證實每天2顆綠色奇異果和7.5克的洋車前子相比，不但可以改善便秘，每周還增加1.5次以上的排便量，同時減少便秘患者腹部的不適感，且沒有什麼副作用。台灣李柏賢醫師指出，以前總是說「每天一蘋果，醫師遠離我」，現在應該改成「每天兩顆綠色奇異果，便秘遠離我」。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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