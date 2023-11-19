濕疹不復發取決於生活、飲食習慣？5種營養素抗發炎緩解皮膚紅腫

香港、台灣的潮濕悶熱氣候常使人容易患上濕疹。然而濕疹是否可以痊癒取決於個人的身體情況。有些人隨著成長，症狀可能會有所減輕，但也有些人在未來可能還會復發。其實只要透過適當的藥物治療，以及良好的生活和飲食習慣，可以降低濕疹反覆發作的頻率和嚴重程度。



改善濕疹怎麼吃？

濕疹是一種皮膚炎症的情況，一般來說，增加飲食中的抗發炎食物，有望有助於緩解皮膚紅腫和瘙癢問題。

5種營養素改善濕疹（按圖看清👇👇👇）

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一、Omega-3 脂肪酸

Omega-6脂肪酸透過環氧合酶（cyclooxygenase, COX）和脂氧合酶（lipoxygenase, LOX）的代謝轉化，產生促發炎物質，而Omega-3脂肪酸則能夠競爭這兩種酵素的代謝途徑，達到抗發炎的效果。

推薦食物：三文魚、秋刀魚、沙甸魚、核桃、亞麻籽油、魚油。

二、益生菌

濕疹和腸道健康之間存在一定的聯繫。研究顯示，異位性皮膚炎患者通常會出現腸道菌群失衡的情況，包括壞菌過多（Staphylococcus aureus、Faecalibacterium prausnitzii）和好菌不足（Bacteroidetes、Akkermansia、Bifidobacterium），以及腸道菌多樣性降低。建議補充益生菌有助於平衡腸道菌群，同時減少發炎反應，調節免疫系統，對於預防皮膚發炎和濕疹都有有效的作用。

推薦食物：乳酪、乳酪飲品、泡菜、味噌、康普茶。

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三、類黃酮

新鮮的水果和蔬菜中含有豐富的類黃酮，已鑑定出超過4000種不同的類黃酮，其中包括常見的兒茶素、槲皮素、花青素、芹菜素等，這些化合物的分子結構通常包含多個羥基（OH），有助於清除和穩定自由基，減少氧化損傷，並呈現出強大的的抗氧化和抗發炎特性。

推薦食物：番茄、提子、橘子、檸檬、茶。

四、鋅

皮膚中約有5%的鋅，尤其在表皮的棘狀層（stratum spinosum）中含量最豐富。鋅在促進正常角質形成和細胞分化方面能發揮關鍵作用，並減少潛在的發炎反應。研究顯示，體內鋅濃度不足的情況容易導致濕疹、皮膚發癢等皮膚問題的出現。

推薦食物：蠔、內臟、牛肉、豬肉、牛奶。

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五、維他命D

人體的維他命D主要是經由曬太陽轉化而成，有多項隨機對照試驗（RCT）指出，補充維他命D可以改善濕疹的嚴重程度，不只對骨骼健康有益，也對免疫調節、減少慢性發炎有很大的幫助。

推薦食物：冬菇、吞拿魚、鯖魚、蛋黃、牛奶。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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