竹筍功效｜降血糖助排便4好處　4類人慎食高血壓可吃嗎？選購4招

撰文：健康2.0
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綠竹筍產季到！竹筍富含纖維，能幫助排便、降膽固醇，是減重的好幫手！新鮮綠竹筍口感像水梨般甜美，挑選有「白、彎、短、肥」4字訣。

台灣各地竹筍節登場，正適合「吃當季、食當地」，減少碳足跡，健康美味又共創美好環境。

竹筍好處（按圖看清👇👇👇）

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竹筍好處：助排便、抗發炎、調節膽固醇和血糖

火熱的高溫來一盤涼拌竹筍，清爽開胃又鮮甜可口。台灣新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹推崇竹筍對身體有助排便、抗發炎、調節膽固醇和血糖4大好處。

1. 助排便

竹筍具有不溶性膳食纖維，可以增加糞便量、促進腸道蠕動，幫助預防便秘。

2. 抗發炎

竹筍富含竹黃素，能幫助抗氧化、抗發炎，對預防心血管疾病和某些癌症有潛在作用。

3. 調節膽固醇

竹筍中含有豐富的植物固醇，如β-黃酮、甾醇等，對調節膽固醇有益。

香蕉有黑斑會有黴菌？竹筍有毒嗎？（按圖看清👇👇👇）

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4. 調節血糖

富含竹寡糖，其為一種特殊的低聚糖，具有益生元、抗氧化、調節血糖等作用。

低熱量、低脂肪　夏季減重好幫手

台灣衛福部南投醫院營養師黃淑敏也表示，竹筍富含纖維質，能促進腸道蠕動，幫助排便順暢，且熱量與脂肪都不高，是減重的好幫手，對降血脂肪、調節膽固醇也有幫助，夏天吃些竹筍排骨湯或涼拌竹筍，清爽又少負擔。

吃竹筍可以防便秘？哪些人要注意攝取份量？（按圖看清）

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哪些人吃竹筍要注意？腸胃弱、腎友、高血壓、痛風

台灣黃淑敏營養師提醒，吃竹筍以新鮮的原形食物最好，筍絲、筍乾等加工食品的鈉含量高，不僅高血壓和腎臟病患應節制，一般民眾也不宜過量。此外，竹筍的纖維較粗，腸胃較弱的人要注意酌量食用；竹筍含有普林及草酸鹽，因此痛風及腎功能不佳的人不適合多吃，建議一周吃1～2次，每次以半碗為限。

全台灣各地綠竹筍季活動近期在起跑，在北投、士林、景美、木柵及松山等區農會，分別舉辦採筍體驗與美食品嘗等活動；台灣台中市「2024潭子竹筍節」帶民眾逛農產市集、認識竹筍生長到採收歷程；綠竹筍全台灣產量最多的雲林縣斗南鎮，今年則首辦竹筍節，推出多項食農教育活動，鼓勵民眾「吃當季、食當地」，縮短「食物里程」，讓永續綠色餐桌成為日常習慣。

筍尖出青就變苦　「白彎短肥」選出美味好筍

台灣台北市產業發展局介紹挑選好吃竹筍的秘訣，挑選時記得「白、彎、短、肥」4字口訣：剛採下來的新鮮綠竹筍底部是鮮白色，筍殼外觀略帶金黃色，筍身微彎像牛角形狀，長度約一個手掌大，這樣的竹筍買回家，煮熟後香甜多汁口感像水梨。

▼竹筍加洗米水同煮能去澀去苦？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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另外，買綠竹筍要注意，筍尖絕對不能出青，只要是戴了「綠帽子」的綠竹筍，吃起來就會有苦味。也因此，每支筍子都是筍農摸黑，在太陽光出現前，趁竹筍還沒冒出土、轉綠變苦前，摸黑與蚊子大軍奮戰，每一根鮮嫩的綠竹筍都得之不易。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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