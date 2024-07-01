薑營養丨夏天吃薑健脾開胃去濕防中暑4大功效　孕婦小孩可吃嗎？

炎炎夏日來臨，高溫帶來的身體不適，讓許多人頻繁吃冰、喝冷飲和吹冷氣，也導致更多健康問題。在中醫觀點，薑不僅是冬季養身的好食材，在夏天也有獨特的保健功效。



夏天吃薑助消化、祛濕消腫

俗話說：「飯不香，吃生薑」，意思是指當食慾不振、飯量減少時，吃些生薑片或在菜餚中加入嫩薑，都能促進胃液分泌，提升食慾。台灣中醫師余雅雯表示，薑的好處不限於冬季，夏天食用薑可以健脾開胃、驅寒防感冒、出汗降溫防中暑以及祛濕消腫。

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孕婦聖品 紓緩不適

余雅雯提到，薑是一種天然有效的草藥，自古以來被視為治病聖藥；對孕婦或產後婦女而言，更是保健妙方。薑有驅寒、止吐、預防感冒、止痛、止瀉、健胃等作用；其中所含的薑醇及薑烯酚是天然止吐藥物，對懷孕初期的害喜現象有紓緩功效。薑還富含多種礦物質如鈣、鐵、磷及維他命A、B、C、胡蘿蔔素，是價廉且營養豐富的食材。

懷孕初期 薑茶減輕孕吐

懷孕時，身體內分泌系統會產生變化，尤其前三個月變動更大。孕婦常出現食慾不振、噁心嘔吐、暈眩等害喜症狀，若孕吐嚴重會影響正常飲食，危及孕婦及胎兒健康。余雅雯建議，懷孕初期可多喝薑茶，藉由薑中的薑醇發揮止吐作用，且不會產生任何有毒副作用，有助減輕孕吐不適。

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懷孕中後期薑療 消水腫抽筋

胎兒於懷孕五個月開始迅速發育，孕婦每周體重增加0.5～1公斤，血液循環因體重增加而變差，容易出現水腫、抽筋等狀況。若孕婦缺乏鈣質及維他命C，晚間抽筋情形會更加嚴重。余雅雯提醒，此時可用薑粉沖水泡腳，消除水腫及下肢不適，亦可多喝薑茶或以薑入菜，補充鈣質及維他命C。

產後坐月 薑助身體調理

產後坐月是調理身體的最佳時機，坐月坐得好，身體狀況可能比生產前更佳。余雅雯指出，產婦在生產後應注意營養補充，避免攝取難消化及生冷刺激食物。依照中國傳統，會讓產婦在產後進食豬腳薑、薑飯等食物，目的是為產婦祛風去瘀、補充營養。

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小孩吃薑好不好？小心容易上火

雖然薑是營養價值高的食材，但薑性甘、燥熱，為了孩子健康，余雅雯提醒家長不要讓孩子吃太多薑。嬰幼兒的腸胃功能發育尚未完全，不似大人各方面機能都已完善，很容易受到傷；薑吃多了容易上火，父母在讓孩子食用薑時，要特別注意控制分量。

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