切洋蔥貼士｜切洋蔥不流淚只需旁邊放1物！網友8招 咬筷子都得？

洋蔥是具有高營養價值的食材，不但有助於降低血壓，還能維持心血管健康、增強免疫力，且入菜時也相當美味，洋蔥炒蛋、洋蔥炒肉等都是常見的料理，不過許多人在切洋蔥時，都會遇到因為太過嗆辣，導致一把鼻涕一把眼淚的情況，究竟要如何克服這個問題呢？



就有內行人在網路上分享一個簡單做法，只要一張濕紙巾就能完美解決。

洋蔥6大好處（按圖👇👇👇）

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怎麼切洋蔥不流眼淚？

台灣一名網友在臉書社團「家常菜」發文分享切洋蔥的小撇步，可以看到照片中的砧板上放著切好的洋蔥 ，一旁還放著沾濕的紙巾，她表示「這樣切洋蔥真的不會辣眼睛！」自己已經試過很多次了，只要將廚房紙巾對折沾濕，並放在洋蔥旁邊，這樣在切的過程中就不會覺得嗆辣。

將廚房紙巾對折沾濕，放在洋蔥旁邊，切的過程中就不會覺得辣眼睛。（Facebook@家常菜）

貼文一出，不少人都覺得十分受用：

「只要把濕紙巾放在旁邊就可以？太神奇了吧！」、

「我一定要試，我連切蔥都淚流滿面」、

「我是戴泳鏡切洋蔥，改天來試試」、

「我都邊切邊哭」、

「我下次也來試試...不然每次都被洋蔥欺負到哭」、

「我切的時候沒流淚，結果是坐在客廳的老公在流淚…」。



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也有其他網友留言區提供切洋蔥不流眼淚的方法：

「把洋蔥放冰箱冰過， 切就不會有辣味」、

「開抽油煙機再切也行」、

「洋蔥對半切，先沖水再切也不會流眼淚喔」、

「拿去泡過冰水或直接丟去冰箱冰，就不會辣了」、

「泡鹽水有效，試過」、

「其實刀要利就不會淚流滿面，切洋蔥從來沒流淚過」、

「看日本節目學的，咬筷子刺激分泌唾液，切洋蔥比較不會流淚」、

「薄薄的上一層醋在沾板上也可以」。



怎麼保存洋蔥才不容易發綠芽？洋蔥發芽可以吃嗎？（按圖👇👇👇）

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事實上，切洋蔥會流眼淚是因為洋蔥含有甲硫胺酸、半光胺酸等含硫的胺基酸，當刀子切下去時破壞了洋蔥的細胞，內含的酵素就會開始對胺基酸進行分解，並產生具有揮發性的硫化合物，刺激我們的眼睛與鼻腔，才會產生流淚的反應；至於放濕紙巾有效的原理，則是因為此刺激性氣體可溶於水，讓氣體進入到鼻腔前，就先被濕紙巾吸收。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怎麼切洋蔥不流眼淚？別只知道冷藏、泡水！內行人教1招秒見效，煮菜不再淚流滿面】