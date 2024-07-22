食慾不振｜天氣熱壓力大網友熱議6大冇胃口原因　加1物即時開胃？

你是否也曾面對一桌的珍饈佳餚，卻依然沒有食慾？當食慾不振的狀況頻繁發生，不僅會影響日常能量的攝取，還可能進一步削弱免疫系統，因此千萬不能輕忽！



從常見的天氣太熱到慢性疾病，種種因素都可能導致食慾下降，台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「食慾不振原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的食慾不振原因排行。

👇👇👇

+ 2

熱到沒胃口怎麼辦？ 網友推薦攝取清爽、涼拌食物

觀察近1年網友針對「食慾不振原因」相關話題的討論，可以發現「天氣因素」最常被提及。每到夏季，炎炎烈日與飆高的氣溫常令人食慾下降，哀嚎道「真的太熱了，熱到沒胃口」，也有民眾因刻意減少活動、避免出汗而不容易感到飢餓。

針對天氣熱沒胃口的情形，許多民眾紛紛推薦選擇「清爽、酸、或涼拌」的食物來開胃，如越南料理、泰式料理、涼麵等；也有人傳授私房小撇步，說道「夏天沒食慾的時候我會煮稀飯放冷吃，配罐頭跟皮蛋豆腐」、「食物裡面可以加點烏醋可以提胃口或者少許辣味」。

豆蔻可提高食慾？最新研究為你解答 （按圖👇👇👇）

+ 3

相關文章：超級香料｜香料之后豆蔻3好處減肥增食慾！每天吃多少粒才有效？

壓力大、三餐不定時！ 食慾恐跟著下降

不少網友也提到每當「情緒緊繃」時食慾便會隨之下降，便有人分享經驗如「我是壓力大的時候沒食慾，回到家也因為緊繃一整天累了懶得吃」；也有民眾無奈發文，表示自己「1天只吃得下1餐或是偶爾多1個超商（便利店）番薯，食慾很低很低」向網友請益解方，底下留言便指出「你平常壓力會很大嗎？我覺得心情多少會影響食慾耶」，認為當有壓力、緊張、焦慮，甚至是憂鬱等情緒時，都可能導致胃口不佳，給予原PO建議如「伸展放鬆，來排除一些壓力，又或者一些身心靈的課程，去調整自已的節奏」、「我之前食慾不振是用保健食品改善的」，鼓勵其多方嘗試改善胃口，避免因營養不足導致健康亮紅燈。

「生活／飲食習慣」也是影響食慾的重要因素之一。現代人時常因工作忙碌等原因而三餐不規律，又或是有熬夜、嗜吃宵夜的習慣，加上現代飲食常有高油、高糖、重口味等特徵，長期下來便可能增加身體負擔、造成消化功能異常，進而影響到食慾，令網友紛紛呼籲「平時就應維持飲食均衡、戒除煙酒、作息正常」，不只能降低罹病風險，也能保有食慾、維持身體健康。

4大長者飲食建議（按圖👇👇👇）

+ 16

相關文章：銀髮飲食｜易胃脹腸胃差無食慾？營養師4大建議防衰退善用菠蘿醋

「食慾不振」可能是由多種因素引起的，從生活壓力到身體疾病都是可能的原因。若你也經常有胃口不佳的困擾，不妨參考上述網友的分享與他們建議的改善方式，若狀況仍不見好轉，也別忘了適時尋求專業醫療協助，找回美食帶來的愉悅與滿足。

延伸閱讀：

夏日慎防腦中風！大熱天進出冷氣房溫差大 血管凍未條

更年期女性小腹微凸恐罹癌 建議30歲女性常規婦科檢查

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」