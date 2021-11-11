鱸魚營養｜收復傷口改善胃口調養補身　與一類蔬菜同煮營養倍增

不論是手術過後、生病體虛，或碰到孕婦生產，鱸魚湯往往是調養補身的飲食首選。



而這無非是因為鱸魚具有多元營養，不僅擁有豐富且好消化的蛋白質，脂肪含量低，亦含有鎂、鈣、鋅等礦物質，魚皮又有膠質，能夠幫助傷口的修復及補充體力。

▼鱸魚營養價值（點擊下圖看清👇👇👇）

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而這無非是因為鱸魚具有多元營養，不僅擁有豐富且好消化的蛋白質，脂肪含量低，亦含有鎂、鈣、鋅等礦物質，魚皮又有膠質，能夠幫助傷口的修復及補充體力。

此外，鱸魚所含的麩醯胺酸對人體健康也扮演著很重要的角色，這是一種可以用來合成蛋白質的原料，在飲食正常、身體健康的情況下，人體可以自行合成、不需額外補充；一旦身體出現異常，例如經歷化療、手術或受到感染，體內缺乏蛋白質時，就會成為須從飲食裡攝取的必需胺基酸了。

如同大部分的海鮮水產，鱸魚也有不錯的鋅含量。當體內的鋅不足，味覺會出現異常、退化，導致食慾欠佳，尤其是受傷、手術後的病患，或罹患惡性腫瘤的人，注意攝取含有鋅的食物有助改善胃口。鱸魚含有的鐵質，也能幫助補回流失的血液。

根莖蔬菜同煮，營養加乘更完整

由於手術過後的病人通常胃口較差，也不宜給予過於刺激性、油膩的飲食，除了清淡且高蛋白的魚湯外，建議可以再加入不同類別的食材增進營養，像是山藥、蓮藕等澱粉類搭配煮食，可以做為主食、補足所需熱量；或添加同樣含有鋅的蛤蜊，增強食慾及免疫力；也可運用番茄、豆腐、木耳、黃豆芽、綠色蔬菜煮成五色鱸魚湯，兼顧提升胃口及均衡營養的目的。

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【本文獲「李婉萍的營養天地」授權轉載。】