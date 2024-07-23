痛風原因｜夏天身體易缺水恐致痛風糖尿！醫揭喝水不足小心4疾病
撰文：中天新聞網
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夏季高溫，讓人總是出門沒多久便汗流浹背，加上天氣熱、沒胃口，大多數的民眾會選擇一杯加料、加冰的手搖，解口又果腹一舉兩得！
對此，台灣戴定恩醫師表示，這樣不僅會導致水的攝取變少，還可能導致疾病發生。
多喝水降血壓、防腦中風？（按圖👇👇👇）
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台灣泌尿科醫師戴定恩在Facebook發文表示，水分是人體不可缺乏的元素之一，一旦水喝得少，可能會招來以下四種疾病：
1. 結石：
當水分攝取得少，進而影響尿量減少時，便容易導致尿液中的草酸、鈣離子、尿酸濃縮，沉澱在腎臟、膀胱以及泌尿道中，形成結石，導致排尿不適、血尿的情形發生。
2. 痛風：
喝水不足首當其衝的便是腎臟功能，而痛風源自於尿酸過高，少排尿容易使得廢物無法代謝出體外，長期累積後便容易致使痛風發生。
▼4食物遠離痛風（按圖👇👇👇）
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3. 泌尿道感染：
同樣與水喝太少、排尿太少有關的是常見的泌尿道感染。當水分攝取太少時，尿道中的細菌無法順利隨尿液排出，停留在體內的時間一旦加長，便容易引來泌尿道感染上身。
4. 糖尿病：
糖尿病是種常見的慢性病，更是台灣人十大死因之一，它與缺水密不可分的原因，來自於當身體缺乏水分時，容易使血糖上升，當血糖值長期高於標準，便容易提高罹患糖尿病的可能。
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