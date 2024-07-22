早餐推介｜護腦助消化早餐3原則　營養師推薦4大食材首選奇異果

早餐攝取營養均衡是維持一天健康運作的關鍵。



台灣中醫師陳峙嘉和營養師孫語霙從不同角度提出早餐升級三大要點，並推薦丹參紅花茶來幫助促進血液循環，拯救心血管疾病。

早餐潛在健康風險（按圖了解👇👇👇）

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中醫師：早餐攝取穀物纖維很重要

陳峙嘉指出，早上7點到11點正好是胃經和脾經運行的時間，中醫認為胃需要攝取一些穀類食物，才能啟動身體運作。但如果只吃碳水化合物容易造成疲倦，關鍵在於纖維攝取不足。建議可以在早餐時喝蔬菜水果汁，選擇兩種青菜加上青瓜，再搭配應季水果如蘋果、奇異果、鳳梨或芒果打汁。如果沒時間燙青菜，也可加入1、2片薑，避免早上喝到太寒的飲品。

建議可以在早餐時喝蔬菜水果汁，選擇兩種青菜加上青瓜，再搭配應季水果如蘋果、奇異果、鳳梨或芒果打汁。（Scott Warman/Unsplash）

營養師：早餐三大升級原則

孫語霙認為，雖然近年有人質疑是否該吃早餐，但若有學習或工作需求，仍建議攝取營養均衡的早餐。因為早餐可以提高新陳代謝，促進消化道蠕動。她提出早餐升級三原則：增加膳食纖維攝取、選擇高營養密度食物和低升糖指數的食材。台灣人普遍纖維攝取不足，早餐可以透過蔬菜沙律或奇異果等方式補充。高營養密度食物如奇異果，以同樣重量比較，營養價值遠高於油條。低升糖食物則有助穩定血糖，避免疾病風險。

3招吃早餐小秘訣（按圖了解👇👇👇）

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營養師推薦四大早餐首選食材

孫語霙特別推薦四種早餐首選食材。首先是奇異果，綠色和黃色品種營養相近，主要差在口感。奇異果富含維他命C、奇異果酵素、膳食纖維和鉀離子。其次是番茄，具備多種抗氧化營養素和抗癌效果，纖維含量也高。再來是番薯，纖維含量高，有助促進消化道蠕動和排便。最後是堅果類和牛油果等好油脂食物，可提供大腦足夠的營養，對於需要思考和學習的人而言是加分的選擇。

中醫師推薦丹參紅花茶促進血液循環

陳峙嘉也推薦在早餐後喝一杯丹參紅花茶，幫助促進血液循環。他說明丹參有類似四物湯的補血功效，還具備活血作用，有助改善心臟功能。泡茶時只需要幾片丹參和2、3朵紅花即可，尤其藏紅花價格昂貴，不需要加太多。

10大飲品幫助消化（按圖看清👇👇👇）

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