護腎飲食｜營養師教3訣竅逆轉慢性腎病　喝水不喝湯、吃飯不吃麵?

慢性腎臟病友常因疾病困擾而鬱鬱寡歡，全身提不起勁。



台灣嘉義大林慈濟醫院舉辦腎臟病友會，台灣營養師曹長安提供「天然的尚好加工的不好」、「愛喝水不喝湯」及「多吃米食少吃麵食」等三大護腎口訣，幫助病友「健康飲食逆轉腎」；台灣國立中正大學傳播系盧鴻毅教授則分享「逆齡人生，老不休」的社區推動經驗，鼓勵腎臟病友要走入人群，透過社會參與，找尋自我價值。

護腎飲食3訣竅（按圖看清👇👇👇）

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腎臟病需早期治療 腎臟病友走入人群

台灣腎臟內科主任蔡任弼醫師表示，腎臟病沒有那麼恐怖，全台灣有約10分之1的民眾、約2百多萬人患有腎臟病，而透過門診可以幫助病人控制腎臟病，不要演變到需要洗腎的情況。

台灣國立中正大學傳播系盧鴻毅教授則分享「逆齡人生，老不休」的社區推動經驗，鼓勵腎臟病友要走入人群，透過社會參與，找尋自我價值；而家屬也要適時捉住「喘息」機會，照顧家中的腎臟病人，也要善待自己。有快樂的照顧者，才有快樂的被照顧者。

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健康飲食顧腎 護腎飲食三訣竅

營養治療科營養師曹長安分享「健康飲食逆轉腎」，針對腎友們關切的飲食問題給予建議。台灣曹長安營養師指出，日常生活作息與飲食的健康，是保護腎臟、逆轉慢性腎病的不二法門，並提供病友三大護腎飲食口訣︰

1.「天然的尚好加工的不好」：加工食品相比天然食材，不僅營養價值較低，且會吃進過多的鹽分、食品添加物，長期下來對腎臟的負擔很大。

2.「愛喝水不喝湯」：腎臟是身體水溶性廢物的代謝器官，有足量的水分補充，就像輪子加了潤滑油，才能更有效率的運作、代謝；而湯品融進了食物中過多的調味料、尿酸、鈉、磷、鉀離子，喝湯加重腎臟的負擔，愈喝腎臟愈壞。

3. 「多吃米食少吃麵食」：天然米飯、低加工米食，是最簡單的低蛋白飲食，也可以減少麵食加工品對腎臟的負擔，一舉兩得。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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