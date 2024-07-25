毛舜筠力推印度酥油！維他命A=橄欖油7倍護膚抗氧化8好處點煮都得

毛舜筠毛姐雖已年過60，但依舊年輕有活力，令不少人好奇她有什麼凍齡心得。近日毛姐在《健康旦》頻道接受鄭丹瑞訪問，表示健康飲食是她保持年輕的重要因素之一，當中更力推一款Ghee（印度酥油），不但煙點高，且不經高溫加工，對健康有不少好處，究竟Ghee是什麼油？是否人人適合？



毛舜筠認為健康飲食該由食油開始。（《健康旦》@YouTube影片截圖）

毛舜筠用油4大建議

毛舜筠一向對飲食嚴謹，亦熱愛烹飪，對經常使用的食油要求甚高，她推介4款健康食油可用於不同烹飪方式，其中一款較為陌生的，是印度酥油。

1. 橄欖油：煙點低，不適合高溫烹調，可用於涼拌沙律、沾麵包。

2. 牛油果油：煙點較高，用於日常烹調炒菜。

3. 椰子油：相對健康且可提升食物風味，煮咖喱最佳。

4. 印度酥油：煙點高，且不經高溫加工，西餐中菜皆宜，煎蛋最香。



有關更多牛油果油的營養，可參考牛油果油功效｜降血壓護眼抗炎8好處點食都得！挑選3招深或淺色好

毛舜筠不用菜油、種籽油2大原因

毛姐也提到不建議使用菜油、種籽油，認為這類經過化學加工的植物油作日常烹調，因此類食油容易導致人體發炎及增加致癌風險。

食物安全中心也曾指出，精煉油脂在精煉過程中進行脫臭步驟時，高溫容易令油脂形成縮水甘油酯，人體吸收後會在體內分解，並釋出縮水甘油，是目前已被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為2A級致癌物，即「很可能令人類患癌」的物質，亦有動物研究證實，縮水甘油對神經系統和泌尿系統具毒性，並可以致癌、減低生育能力。

常見的精煉油：粟米油、大豆油、菜籽油、葵瓜子油、花生油以及各種調和油



此外，許多精煉的植物油都含有較高比例的奧米加6，奧米加6是容易導致身體發炎的脂肪酸，如葵花籽油就佔了整體比例68%的奧米加6脂肪酸，葡萄籽油更含高達73%。

葵花籽油佔了整體比例68%的奧米加6脂肪酸。（Pixabay）

毛姐提到，印度酥油是由牛油淨化而成的食油，不經高溫提煉所以相對提煉的種籽油更健康，但到底印度酥油是什麼？

印度酥油是什麼？

印度酥油（Ghee）是一種去除牛乳蛋白的淨化牛油（或稱無水牛油，英名：Clarified Butter），是通過低溫加熱（溫度約為90度）將牛油的水分蒸發後，去除表面的漂浮物及沉澱物而製成的液態牛奶脂肪。印度酥油比一般牛油的煙點高，約有250度，且帶有焦香味，因此適合用作煎炸食物。

毛舜筠在節目中分享過揀油心得，並推介以印度酥油炮製西餐或中菜。（Pixabay）

印度酥油功效｜抗發炎改善視力8益處 維他命A＝橄欖油7倍

相較於精煉的植物油，雖然印度酥油屬於動物油脂，但製作過程毋須經過高溫加工，且相較於牛油有更多的共軛亞麻油酸（conjugated lineolic acid，CLA）雖然同屬反式脂肪的一種，不過只存在於天然食物中，可促使脂肪轉化為能量，有效減少體內脂肪的堆積及留滯，另外印度酥油亦富含維他命A，每100克的印度酥油約有840微克維他命A，比橄欖油（約120微克）高足足7倍，維他命A有助於改善視力及幫助皮膚癒合等功效。

印度酥油除了富含維他命A和共軛亞麻油酸外，還含有維他命D、E、K，B3、鈣、鈉、鉀、氯及丁酸，有抗炎、抗氧化、提升骨骼密度、增強免疫力及幫助腸道維持健康的功效。由於在製作過程中去除了蛋白質及乳糖，印度酥油也適合有乳糖不耐症、容易胃脹氣的人士食用，而且印度酥油幾乎是純脂肪，因此不含任何碳水化合物，對於想通過減少攝取碳水化合物來減肥，或進行生酮飲食的人士也有幫助。

牛油果油和橄欖油都是近年較熱門的食油，想了解兩者的分別可參考：健康食油｜牛油果油、橄欖油營養口感食法大不同用錯隨時致癌？

印度酥油富含維他命A和共軛亞麻油酸。（洛可的世界＠小紅書）

1. 減少體內脂肪的堆積及留滯

2. 改善視力

3. 幫助皮膚癒合

4. 抗炎

5. 抗氧化

6. 提升骨骼密度

7. 增強免疫力

8. 幫助腸道維持健康



印度酥油適合人士

1. 有乳糖不耐症人士

2. 容易胃氣脹人士

3. 減少攝取碳水化合物來減肥人士

4. 進行生酮飲食人士



對生酮飲食有興趣的朋友，也可參考：【生酮飲食】「生酮」減肥利與弊例子 專訪營養專家拆解6大疑問

印度酥油不適合人士

肝病及胃病人士：因印度酥油含高反式脂肪，會增加肝或胃的負擔，建議食用前先詢問醫生意見。



印度酥油禁忌

印度酥油屬於動物油，其熱量、飽和脂肪酸和膽固醇相對植物油高，因此應控制攝取量，如果食用過量，會增加罹患高血壓、動脈粥狀硬化或高血脂症的風險。香港衛生防護中心建議，食油的每日攝取量每天不宜超過25克至30克（約6至7茶匙）。

印度酥油哪裡買？5分鐘可自製

與一般食用油不同，在超市上較難看到印度酥油的身影。不過仍可在網購平台，如HKTVmall買到，價錢雖比一般植物油貴，但也較初榨牛油果油便宜。500克的初榨牛油果油約為$150，而同為500克的印度酥油約$50不等，相差近3倍。不過，原來還可自製，方法非常簡單，不用5分鐘就完成。

自製印度酥油食譜

材料：無鹽牛油500克

1. 將無鹽牛油放入鍋中，以小火加熱至融化。

2. 其間一直攪拌以免燒焦，牛油會慢慢浮出白色泡沫，在持續加熱後便會慢慢消失。

3. 持續加熱及攪拌，如出現焦化的結晶便可熄火。

4. 將酥油焦化的晶體過濾，放涼後即可使用。

印度酥油處理

印度酥油已經不含固態乳，所以不會因高溫而出現老化膠凝作用，因此不用存放在雪櫃也能在常溫下可保存6-7個月左右，直接放在陰涼、乾燥的地方即可。

參考內容：Youtube頻道《健康旦》／香港衛生防護中心／美國農業部資訊／食物安全中心