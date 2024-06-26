牛油果營養｜好油脂含70%以上助防心血管病　牛油果宜忌2類人慎食

近年來由於民眾健康意識逐漸抬頭，因此對被譽為健康聖品的牛油果顯得格外熱衷。以其多種營養素而聞名的牛油果，也被認為是一種天賜的果實。



牛油果盛產期：5月至翌年3月

牛油果最早種植於墨西哥，目前在台灣已有超過30個品種。它的產季從每年5月一直延續到隔年3月，約從初夏到秋末初冬採收。不同品種的牛油果外觀和顏色各有特點，成熟後的牛油果果肉綿密如牛油，入口即化，由於含油脂比例高，因此在食物分類中被歸類在油脂與堅果種子類別中。

▼牛油果營養（按圖看清👇👇👇）

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牛油果的健康優勢

1. 不飽和脂肪酸佔總脂肪量的70%以上，有助於預防心血管疾病。其中對心血管有益的油酸含量就超過5成以上，從過去的研究中發現，攝取豐富牛油果的飲食可以改善血脂狀況，有助降低壞膽固醇和三酸甘油脂，同時提升好膽固醇濃度，因此適度攝取牛油果，可預防心血管疾病發生。

從過去的研究中發現，攝取豐富牛油果的飲食可以改善血脂狀況，有助降低壞膽固醇和三酸甘油脂，同時提升好膽固醇濃度。（Thought Catalog/Unsplash）

2. 作為油脂類中高鉀和高纖食物，牛油果是得舒飲食DASH計劃的理想首選。得舒飲食被證實有助於降低高血壓，主打含有豐富的鉀、鎂、鈣、膳食纖維和不飽和脂肪酸，有助於降低血壓的目的。

牛油果除了富含不飽和脂肪酸外，同時還具有高纖和高鉀的特質。每70克的牛油果中含有5克油脂、3.8克膳食纖維和253毫克的鉀離子。相比之下，同樣含有相同油脂的腰果及核桃膳食纖維和鉀離子含量明顯較低，這也讓牛油果成為得舒飲食計劃中的首選食材。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

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3. 除了對心血管健康的益處，牛油果還被證實對於保護身體器官有著重要的作用。研究指出，牛油果富含的營養素可以保護眼睛和皮膚免受損傷。牛油果中的單元不飽和脂肪酸和葉黃素及玉米黃質有助於維持眼睛健康，每半顆牛油果就含有185微克的葉黃素和玉米黃質。屬於類胡蘿蔔素的葉黃素和玉米黃質對抗紫外線和可見光輻射損害的能力有助於保持皮膚健康，這對於長期暴露外界環境、受到紫外線及可見光的傷害的皮膚尤其重要。

健康食用牛油果的方法

1. 可直接生吃或搗碎後塗抹在多士或麵包上，以取代牛油增添食物的濕潤度。

2. 將牛油果切丁加入沙律中，與各種蔬菜、水果、肉類或蝦類搭配，用意大利紅酒醋作為調味醬汁食用。

牛油果的宜忌

牛油果是後熟型水果，需在室溫下擺放一陣子、待熟化後才能食用。未成熟的牛油果不宜冷藏，否則無法繼續熟化。另外，雖然牛油果營養豐富，但也屬高熱量、高油脂，每100克熟成的牛油果含有92大卡熱量和7.6克脂肪。因此，建議食用時需注意攝取量，以免增加過多熱量與油脂攝入。且牛油果含有豐富的鉀離子，每100克含有385毫克。因此，有腎臟問題或血鉀濃度較高的人士需謹慎食用，建議在諮詢營養師後後再攝取會較為恰當。

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雖然牛油果是上天給予人類美好的禮物之一，但無論多麼健康的食物，適量攝取才是關鍵，才能從中獲得最大的健康益處。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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