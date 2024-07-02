牛油果禁忌｜6類人慎食牛油果免損心臟大腦！減肥血壓低可以吃嗎?

牛油果是眾所周知的超級食物，可降血壓、改善肌肉疲勞等，好處多籮籮。不過，並不代表可肆無忌憚地吃，其實不適合吃牛油果的人有不少，有些人吃了甚至會有損健康，嚴重更會傷害心臟、大腦！



牛油果禁忌｜6類人慎食 隨時大腦受損

牛油果富含鉀質、維他命C、E、K 和Omega-3脂肪酸，除了有改善疲勞、保護心血管健康、抗氧化等功效外，牛油果還有70%非水溶性纖維，可幫助促進腸道蠕動，因此也被譽為超級食物。在愈來愈強調健康的社會中，牛油果變得愈來愈受歡迎，但並非任何人都適合。以下6類人吃牛油果不但無益，反而有損身體健康。

不少人會吃牛油果作為減肥食物。（網上圖片）

1. 脾胃虛弱人士

牛油果含有可以預防便秘的天然瀉藥山梨糖醇，但脾胃虛弱人士食用，反而會引發腸躁症，出現腹脹、腹鳴、腹瀉及腹痛等症狀。

2. 乳膠過敏人士

參考美國國家衛生院文獻，對「天然橡膠膠乳」（NRL）過敏的患者當中，有約30-50%的患者更會對新鮮水果過敏，如牛油果、香蕉、栗子、奇異果、桃子、番茄、薯仔和甜椒等，稱為「乳膠水果症候群」。可能會出現紅疹，嘴巴、咽喉、喉嚨變腫等情況，嚴重者或會發生哮喘和呼吸困難，甚至休克。

3. 腎病或腎功能欠佳患者

牛油果每100克約有485毫克鉀，比香蕉（358毫克）還要高，腎病或腎功能欠佳患者處理鉀有困難，血鉀過高可能會導致手指麻痺、嘴唇麻木、肌肉乏力，嚴重或會心率不正，隨時心跳停止。

牛油果比香蕉的鉀含量還要高！（網上圖片）

4. 服食傳統薄血丸人士

服用傳統薄血丸的人士不宜多食，因牛油果富含可維持凝血的維他命K，若過量食用可能降低藥物效力。

5. 低血糖及低血壓的人士

牛油果的單元不飽和脂肪酸有助降低血壓，但低血糖及低血壓的人士不宜進食，血壓或血糖過低，或會出現視力模糊、頭暈、昏厥、疲勞或噁心等低血壓症狀。更嚴重的情況，尤其是長者，含氧量亦會隨之降低，導致心臟和大腦受損。

6. 減肥人士

牛油果每100克約有14.66 克脂肪，雖然屬於好脂肪的單元不飽和脂肪酸佔當中的70%，而牛油果高含量的水溶性纖維可幫助排便，及提升飽腹感，對減肥有幫助，但牛油果同時高卡路里高脂肪，所以不宜攝取過量。

牛油果禁忌｜一天只可吃多少？

根據世界衛生組織及聯合國糧農組織建議， 成人每日攝取的能量，連同飽和脂肪計算在內，不應超過65克。一個普通尺寸的牛油果約200克，當中就有約26克總脂肪，已佔一日攝取量的4成，因此建議每日最多食用一個牛油果。

牛油果禁忌｜1個＝1碗飯 晚上食用難消化

牛油果不但要吃得適量，如果想達至減重效果，還要吃對時間！牛油果雖含有豐富的不飽和脂肪酸，但這些脂肪酸佔有的油脂和熱量也很高。據食物安全中心資料，牛油果每100克就有124千卡的熱量，一個普通尺寸的牛油果已有248千卡的熱量，相當於一碗白飯！如在晚上食用高熱量的食物，腸胃會難以消化，其脂肪便無法很好的分解，反而成為致胖陷阱！因此建議在早上或下午食用才有更好的減肥效果。

除此之外，吃牛油果還要注意它的果肉有沒有變黑，有些人發現牛油果變黑，丟了覺得可惜，但又不知道可不可以吃，其實也可根據下列情況判斷牛油果能否食用。

如切開後發現變黑，就不應進食。（網上圖片）

牛油果禁忌｜果肉變黑1情況不應吃 隨時中毒

切開後放了一會變黑：

有些人吃了半個牛油果後，放了一會，牛油果就變黑，那是因為當中含有「多酚氧化酶」，與空氣接觸後就會氧化，其實仍可照常食用，只是口感比起正常果肉遜色一點。不過，如發現變黑後的牛油果味道和氣味變酸，就不應進食。

除了用鹽水浸泡的方法外，關於防止牛油果變黑還有其他方法，可以參考：牛油果防黑｜免搽油檸檬汁簡單2招為果肉凍齡！保持翠綠1個袋就得

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切開後已變黑：

由於牛油果主要產地來自中南美洲，需經過空運或船運方式到港，在過程中可能受壓破裂或急凍時間太長，就有可能變壞。這種情況下的牛油果就不宜食用。據澳門市政署食品安全資訊指，水果受污染後會產生展青霉素（或稱棒曲霉素），毒素進入人體可能會引起噁心、胃腸不適及嘔吐等問題。

牛油果只要食得適量，仍是有益的超級食物，以下牛油果雞肉墨西哥卷，做法簡單，不妨一試：【牛油果食譜】牛油果雞肉墨西哥卷低卡高營養 簡單自製牛油果醬

牛油果雞肉墨西哥卷食譜

參考內容：美國國家衛生院／澳門市政署食品安全資訊／食物安全中心