減肥｜改變進食順序助減重？醫提醒視乎1大關鍵！控糖減肥勿混淆
撰文：中天新聞網
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改變進食順序可以幫助減重嗎？蒼藍鴿直言，如果要吃完同一個便當，總攝取熱量都是一樣的，那先吃菜或先吃肉就不會有明顯的減重成效，因為減重的重點在熱量。
台灣台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）表示，進食順序之所以能幫助減重，主要關鍵還是在於影響熱量攝取，通常先吃菜跟肉，飽足感堆疊起來後，最後的飯（或其他碳水）攝取量就會跟著減低，因此達到熱量赤字而有減重效果。
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蒼藍鴿指出，反過來說，如果都是要吃完同一個便當，那管你先吃飯還肉，因為總攝取熱量都是一樣的，如此先吃菜肉就不會有明顯的減重成效。
是不是進食順序，對血糖震盪就會有差呢？蒼藍鴿回應，「有差的，但跟熱量要分開看。很多人把這兩者搞在一起，以為控糖=減重，殊不知減重的重點在熱量。」
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