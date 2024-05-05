熱情果功效丨防便秘抗衰老減肥聖品！熱情果挑選3要訣　2類人不宜

熱情果有「果汁之王」的美譽，又被稱為水果界的「減重聖品」。



熱情果豐富的營養素能美白、護眼、降血脂，專家介紹熱情果吃法、熱情果什麼時候最好吃，為什麼熱情果要睡吊床？以及3招挑選香甜熱情果訣竅。

熱情果挑選3要訣（按圖👇👇👇）

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膳食纖維防便秘 維他命C美白養顏

台灣營養師趙函穎表示，熱情果含水量高達80%，且富含膳食纖維，維他命A、C、β-胡蘿蔔素，及鎂、磷、鐵、鋅等礦物質。膳食纖維可潤腸、解便秘；維他命C是抗氧化成分，可美白養顏、防老化，也有助於鐵質吸收，搭配肉類食用，有助於補充鐵質。

維他命A護眼 鉀離子利尿、消水腫

熱情果豐富的β-胡蘿蔔素、維他命A，則可保護眼睛，是電子產品重度使用者的好朋友。另外，每顆熱情果含有200毫克的鉀離子，可利尿、消水腫，對於外食常吃重鹹、水腫型肥胖的人，一天食用1～2顆熱情果有助於消水腫。

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自然成熟落果後5、6天最好吃

坊間傳說，熱情果放到愈皺愈好吃，是這樣嗎？台灣高雄區農業改良場場長戴順發表示，其實高品質的熱情果，在自然成熟落果後的5、6天，是香氣濃郁芬芳、果汁糖酸比最恰到好處的時候。

熱情果挑選3要訣

台灣高雄區農業改良場也分享判斷熱情果最佳賞味期，以及挑選好吃熱情果的3要訣。

1. 拿在手上 掂掂重量

戴順發場長表示，民眾平常吃的熱情果不是果肉，而是它的假種皮及種子。黃色假種皮包裹在種子外層，富含香氣及酸甜口感的果汁，種子則是黑色，具豐富膳食纖維，通常種子愈多，代表果汁量愈多，所以挑選時以沉甸甸的果實為佳。

2. 輕輕搖搖 無晃動感

輕輕搖晃果實，若感覺內部有東西晃動時，則避免挑選。戴順發場長說明，熱情果成熟後，若是果實落地受到撞擊，種子及假種皮會產生剝離，而導致內部果汁酸化，因此民眾偶爾會買到酸得無法下咽的熱情果。近年來果農都會在熱情果園設置吊網，以緩衝落果受到撞擊，民眾若選購熱情果，也別用力搖晃。

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3. 果梗略乾縮呈淺褐色

台灣高雄農改場說明，熱情果成熟掉落後，果實還會持續後熟，酸味會慢慢降低，而甜味則慢慢增加，通常在第5、6天時，果梗略為乾縮呈淺褐色，此時即為最佳賞味狀態，放的愈久雖然酸味愈低甜味愈高，但香氣比較不濃郁。

熱情果睡吊床？吊網防落果撞擊變酸

台灣高雄農改場說明，台灣市面流通的熱情果以果皮深紫色的「台農1號」為主，市佔率超過9成，以上的挑選3要訣主要也是針對台農1號，近年來果農以吊網採收熱情果，已大幅減低過酸的問題；如果是其他新品種如滿天星、黃金等，由於酸味低、甜味高，這類果實就以飽滿、有重量、果皮轉色均勻者為佳。

台灣高雄農改場表示，高屏地區生產的早春熱情果已陸續上市，產季只到6月，想要搶鮮品嘗就趁現在。農改場並傳授，食用熱情果時，可將果梗端切開，以小茶匙舀取果囊小口品嘗，細細感受熱情果香氣與口感；也可刨取果汁和砂糖混和調製成飲料，搭配綠茶做成百香綠茶；還可作為調味料醃漬青木瓜，成為爽口的涼拌菜，用途非常廣泛。

熱情果大6好處（按圖）

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台灣趙函穎營養師則提醒，熱情果屬水果，含有果糖，建議在早上或是下午餐後食用，以避免血糖快速升高；而患有胃潰瘍或胃痛的民眾則不宜空腹吃熱情果，以免誘發胃酸倒流。

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