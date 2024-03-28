減肥｜為健康勉強食係錯！正常飲食必守5原則 減肥效果比節食更好

「正常飲食」是一種飲食方式，可以幫助你攝取到豐富的營養，而不是專注在食物和減肥上。也就是當你餓了肚子，可以吃到滿足為止。選擇你喜歡吃的食物，吃到你感覺真正的飽，而不是吃到覺得你不想要再繼續吃下去才停下來。



正常的飲食也可以考慮到你選擇的食物，並且在你喜歡的食物中攝取到營養，但又不會在食物上太過於謹慎和限制，這樣就不會錯過好吃的美食了。正常的飲食就是允許自己有時因為高興、悲傷或無聊而吃，不需要太多的顧慮，要吃什麼就吃什麼。

有很多人為了遵守規則和限制來控制自己的飲食，但這些只會讓你飲食失調，一直繼續循環下去。為了要有個好的健康，「正常飲食」會是一個好的選擇。

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那麼到底要怎樣吃才屬於「正常飲食」呢？

- 知道自己的飢餓度還有飽足感到什麼程度，不要太過於餓了再去吃，或是已經吃到剛剛飽了還要繼續吃撐爆肚子，這樣的飲食方法對身體很不好。

- 專注於在飲食上，細嚼慢嚥，而不是在吃的同時又在看手機或是電視機。

- 有個規律的飲食習慣，平時如果早午餐都有定時的吃，那麼就要保持這樣的習慣。不可以在吃了早餐後，就不吃午餐，然後到晚上才進食，隔天又只吃午餐，不吃早晚餐，這樣不規律的飲食會錯亂了身體本來適應的進食時間。

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- 為了身體健康而吃一些有營養的食物，但又不好吃，勉強吃自己不喜歡的食物，倒不如吃自己喜歡的食物讓自己更開心會更好！

- 不要為了達到自己的理想體重而去節食，有些人因為要減肥而去節食，反而沒有得到滿意的體重，身體還被節食給弄壞了身體，還是正常飲食來保持剛剛好的體重反而對身體會更好！

「正常飲食」不是為了逼自己吃不喜歡的健康食品才可以得到健康或減肥，而是吃自己喜歡的食物，讓自己吃得開心滿足才是正常飲食的正確方式。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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