減肥方法｜韓星減重不當1個月暈12次！中醫推降脂茶對抗肥胖2體質

韓國女歌手泫雅曾為減重1個月昏倒12次；李藝真採無油減肥餐瘦到全身無力、唱不出高音；劉亦菲的5日減肥食譜速瘦2~3公斤，但餓到頭昏。不當減重問題一大堆！中醫師提醒，夏天減重別狂吃冰涼食物，運用排濕、暖氣的方法才能瘦得健康。



濕熱型肥胖：浮腫、凸腹、易累

端午節剛過，人們大啖糉子美食，享受佳節氣氛。但台灣中醫師羅珮琳提醒，過度食用糉子可能導致身體出現濕熱，進而引發肥胖問題。她指出，「濕熱型肥胖」也是最常見的肥胖型態，尤其糉子的主要材料糯米，性質黏滯不易消化，食用過多容易導致濕熱累積在體內。

暖氣降脂茶（按圖👇👇👇）

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台灣羅珮琳醫師表示，濕熱型肥胖的特徵包括腹部脂肪堆積鬆軟、四肢浮腫、容易感到疲倦沉重、面色暗沉泛油光、容易長痘痘、舌苔厚膩、咽喉有痰堵感、消化不良、排便不順暢等。

運動、泡湯、排濕食材助代謝

面對濕熱型肥胖，羅珮琳醫師建議透過調整飲食和生活習慣來改善。首先要減少冷飲攝取，以免濕氣無法散開；其次要透過運動流汗，如有氧運動、肌力訓練，或運用泡湯等方式促進排汗，排除體內濕氣。

飲食方面，可善加利用排濕食材。台灣羅珮琳醫師指出，如果是寒濕體質，可運用生薑、紅豆、黑豆等辛溫食材來祛濕；但如果是常見的濕熱型肥胖，則適合食用綠豆、薏仁、蓮子、荷葉或綠茶等，幫助排除身體的濕氣，同時減少高熱量食物和酒精的攝取。

蔬菜、水果膳食纖維含量排行榜（按圖👇👇👇）

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不當瘦身內分泌失調問題多

台灣減肥專科醫師邱正宏則指出，不當的減重方式，不僅達不到瘦身效果，反而可能對身體造成傷害。他舉例，韓國女歌手李藝真選擇長期無油飲食，導致體內膽固醇和脂溶性維他命吸收不足，引發內分泌失調、代謝變差、視力和骨骼問題等健康隱憂，嚴重時甚至有生命危險。

台灣邱正宏醫師說明，女性在減重過程中，若攝取熱量過低，容易出現營養不良、貧血、代謝減慢、肌肉流失、內分泌失調等問題，嚴重時還可能導致暫時性停經、不孕等狀況。此外，熱量攝取不足也會影響消化系統功能、皮膚和毛髮健康，以及降低身體免疫力。

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中藥茶飲助降脂 調節體循環

至於時下流行的蔬果減肥法，台灣羅珮琳醫師提醒，有些女星採取無油或極低碳水的減肥法，長期大量攝取生冷蔬果，很容易導致脾胃虛寒、手腳冰冷、代謝下降等問題。她提供一道「暖氣降脂茶」來調節，有助平衡因蔬果減肥引起的寒涼體質。

暖氣降脂茶

【藥材】桂枝2錢、丹參3錢、薑黃2錢、枸杞子5錢。

【做法】藥材洗淨後加水1500c.c.，水滾後轉文火再煮15分鐘即可飲用。

【效用】具有打通末梢循環、降血脂、舒肝利膽的功效。



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這些蔬果富含「燃脂植化素」

台灣營養師許瓊月則補充，減重時期選擇蔬果，不妨多攝取富含「燃脂植化素」的品項，例如番茄、黃豆、辛香料、咖啡、茶等，有助促進脂肪代謝、控制血糖上升。

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