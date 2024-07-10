增肌飲食｜牛扒2種熟度最易吸收蛋白質　醫揭1煮法無助增肌又傷身

吃對牛扒可以讓你增肌，但吃錯恐會對健康不利！對台灣減重醫師蕭捷健表示， 7分熟和5分熟的牛扒，是最容易被人體吸收與消化的牛扒熟度，有助於長肌肉。



至於高溫油炸，會導致蛋白質嚴重變性，不僅使消化率降低，還可能產生有害健康的反式脂肪酸。

相關文章：煎牛扒貼士｜肉扒軟嫩酥脆新手必勝法 日本廚師教不失敗煎放位置👇👇👇

+ 2

台灣減重醫師蕭捷健在Faceboook發文指出，並非所有蛋白質都能讓人增加肌肉量，適合增肌的蛋白質品質要看其PDCAAS（Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score，蛋白質消化率校正胺基酸評分），及其烹調方式等，而加熱和烹飪可以提高蛋白質的消化率，像是煮、烤、炒等，加熱可以幫助改變蛋白質的空間結構，讓消化酶更容易接觸和分解蛋白質分子。

7分熟和5分熟的牛扒，是最容易被人體吸收與消化的牛扒熟度，有助於長肌肉。（Unsplash/loija-nguyen）

幾分熟的牛扒吸收率最好？蕭捷健表示，一般來說，7分熟和5分熟的牛扒，會比全熟的牛扒更容易被消化，這是因為在適度加熱的情況下，牛肉的蛋白質結構會部分變性，但不會過於緊密，這樣消化酶能夠更容易地分解和吸收蛋白質。

相關文章：蛋白質｜高蛋白飲食傷腎？一天最多吃多少？營養師揭2種人要注意👇👇👇

+ 9

蕭捷健指，全熟、太生的牛扒都不利吸收，全熟牛扒因為經過較長時間的高溫烹調，蛋白質完全變性並形成緊密的結構，使得消化酶難以分解，而完全熟的牛扒例如3分熟或更生的牛扒，則可能含有更多未變性的蛋白質，這些蛋白質的消化效率也較低，因為未變性的蛋白質分子結構，可能對消化酶不夠開放。

相關文章：肌少症｜肌肉60歲起流失速度變快 嚴重可影響走路 3招改善狀況👇👇👇

+ 6

蕭捷健強調，牛扒若愈油膩也愈難吸收，長時間的高溫油炸會導致蛋白質嚴重變性，不僅使消化率降低，還可能產生有害的反式脂肪酸，對健康不利。因此，選擇適當的烹飪方式和時間，是確保蛋白質高效吸收的關鍵，選低脂部位肉品，加上適當熟度，更有助於達到增肌減脂的目的。

延伸閱讀：

唧唧耳鳴聲炸腦！57歲男「耳朵發霉」耳膜也破了 竟是徒手挖耳屎釀禍

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」