護膚食物｜濕熱嗜甜易長痘痘？營養師教護膚飲食4招蛋助傷口癒合
撰文：中天新聞網
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皮膚嫩滑是每個人都夢寐以求的事情，但是不管怎麼擦保養品，臉上還是常常長痘痘到底該怎麼辦？對此，台灣營養師珊珊表示，在悶熱的天氣很難找到適合的產品，不過，也可以靠飲食與生活習慣方面調整，吃出好皮膚！
台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，在台灣悶熱天氣下很難找到適合混合肌使用的保養品，且大部分的人習慣都是「用完才開新的」，更難做到隨季節挑選保養品，不過，其實只要飲食與生活習慣方面做一些調整，也可以讓你養出好皮膚：
8習慣養出好皮膚（按圖看清👇👇👇）
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1. 減少精緻糖
避免糖化終產物破壞膠原蛋白
2. 減少油炸物
容易造成體內發炎反應
3. 作息正常不熬夜
每日建議睡眠時間7~8小時
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4. 適度清潔肌膚
每日卸妝、洗臉步驟不可少
5. 選擇合適保養品
依照膚質與季節挑選產品
6. 清潔化妝用品
刷具、美妝蛋等化妝用品需定期清潔
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7. 補充維他命C
促進膠原蛋白生成、幫助抗氧化
8. 補充優質蛋白質
讓痘痘傷口盡快恢復
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