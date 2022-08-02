消暑食物｜含鉀蔬菜利尿排濕熱　營養師推4種飲食消暑邊款湯最好?

盛夏高溫炎熱，偶來的午後陣雨不足以消除暑氣，反而帶來潮濕悶熱，不只全身濕膩難受，情緒也煩躁不安，胃口受影響。



台灣營養師余朱青分享炎夏的養生原則，提供4種防暑飲食，幫助民眾由裡至外消暑又兼顧營養。

4種消暑飲食（按圖了解 👇👇👇）

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含鉀蔬菜利尿排濕熱

天氣悶熱可食用富含鉀的蔬菜，有利尿的作用，在排除水分的同時，還能將體內的熱一同排出體外，進而達到自然降溫的效果。車厘茄、綠豆芽、椰菜花、芹菜都含有豐富的鉀，也是夏日涼拌的最佳選擇。但腎功能不佳的人要注意，不適合多食用含鉀食物，食用前應先諮詢專業醫師或營養師。

瓜果水分多 消暑又營養

水果是相當具有營養價值的時候，它們提供糖分，但不像加工過的精緻糖導致血糖飆升，且多數水果富含水分和多種維他命，例如奇異果、芒果、荔枝、西瓜等，不但兼顧營養均衡，也能消除暑氣，非常適合在夏季食用。

茶是最佳飲料 綠茶提神排毒

氣溫高，很多人想喝冰涼的汽水或含糖飲料，雖然喝的當下沁涼暢快，但喝多了只會給身體帶來不必要的負擔。夏天喝茶是最佳飲料！而茶類中的綠茶含有較多的咖啡鹼，能提神、利尿排毒，幫助抵抗暑氣。

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湯粥水分多 綠豆湯夏日良伴

天氣悶熱讓人提不起食慾，不妨試試看喝粥！粥含有大量的水分，除了填飽肚子，也能補充水分，是夏天極佳的飲食選擇，包括薏仁粥、蓮子粥、荷葉粥等，都是消除暑氣的好夥伴。

除了粥品，綠豆湯也是夏季消暑的好幫手。綠豆中富含磷脂，有興奮神經、增進食慾的功能，非常適合夏季食用；此外，綠豆富含蛋白質，對有健身習慣的朋友也相當適合，但提醒腎功能不良的朋友，由專業醫師評估後再決定食用方式。

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