大腸癌預防｜20多歲川菜師傅愛吃1物確診大腸癌！專家提醒應少碰

台灣大腸癌患者每年新增1.7萬人，且年輕化趨勢明顯，有愈來愈多年輕人罹患大腸癌。譚敦慈分享，有位親戚20多歲就確診大腸癌，除了飲食重油重鹹，還愛吃「腐乳」。



有台灣「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈在「健康晚點名」節目中表示，自己的表妹婿在20多歲就確診大腸癌，推測因他是川菜師傅，平常飲食重油重鹹，且愛吃腐乳這項醃製食品，飲食、烹調常使用辣油，並經常大讚辣油上方浮的一層油就是人間美味。

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譚敦慈坦言，她與其家人非常重視健康，家中飲食很清淡，飲食原則就是只吃天然食材，發酵或醃漬類食品絕不碰，例如腐乳、豆瓣醬、火腿。世界衛生組織（WHO）也曾指出，醃漬物恐引發腸胃道的癌症。

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譚敦慈提醒，為了預防大腸癌上身，民眾應少碰燒烤物、少高溫烹調、少吃醃製食物、少碰不新鮮食物，以確保身體健康。

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