大腸癌預防｜20多歲川菜師傅愛吃1物確診大腸癌！專家提醒應少碰
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣大腸癌患者每年新增1.7萬人，且年輕化趨勢明顯，有愈來愈多年輕人罹患大腸癌。譚敦慈分享，有位親戚20多歲就確診大腸癌，除了飲食重油重鹹，還愛吃「腐乳」。
有台灣「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈在「健康晚點名」節目中表示，自己的表妹婿在20多歲就確診大腸癌，推測因他是川菜師傅，平常飲食重油重鹹，且愛吃腐乳這項醃製食品，飲食、烹調常使用辣油，並經常大讚辣油上方浮的一層油就是人間美味。
相關文章：大腸癌｜肥胖飲酒7種人屬高危險族群！留心6大症狀糞便帶血要就醫👇👇👇
+4
譚敦慈坦言，她與其家人非常重視健康，家中飲食很清淡，飲食原則就是只吃天然食材，發酵或醃漬類食品絕不碰，例如腐乳、豆瓣醬、火腿。世界衛生組織（WHO）也曾指出，醃漬物恐引發腸胃道的癌症。
相關文章：大腸癌｜營養師盤點8惡魔食物易致癌 6招抗癌、防癌必吃8食物👇👇👇
+4
譚敦慈提醒，為了預防大腸癌上身，民眾應少碰燒烤物、少高溫烹調、少吃醃製食物、少碰不新鮮食物，以確保身體健康。
食物顏色太鮮艷或含致癌物？台灣准用8種人工色素1類恐誘發大腸炎大腸癌飲食｜紅肉增大腸癌風險？草飼健康啲？專家解迷思2大關鍵喝茶好處｜飲茶防4大疾病減6種癌症機率 每天4杯降17%糖尿風險！癌症飲食｜營養師揭癌病3階段攝不同營養 化療宜飲奶幾時食黃豆?癌症原因｜台灣10大癌症6種和酒精有關 酒癮者平均壽命少30歲？食道癌症狀｜台患者9成男性！忌3類食物滾熱辣都要戒！留意10徵兆
延伸閱讀：
這不是奶茶！60歲男子血尿就醫引出1公升「奶茶尿」嚇傻 醫：嚴重腎水腫
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」