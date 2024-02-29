食道癌症狀｜台患者9成男性！忌3類食物滾熱辣都要戒！留意10徵兆

根據台灣國民健康署2021年癌症登記資料顯示，食道癌新診斷個案有2,881人，其中男性就高達2,614人，佔9成以上，是男性十大癌症發生人數第6名，另外，根據台灣衛生福利部死因統計，2022年有1,980人死於食道癌，是男性十大癌症死因排名第5位。



目前已知食道癌之致癌因子有不健康飲食、煙酒檳、含亞硝胺之食物、過熱的飲食溫度、胃酸倒流、肥胖、口腔衛生不良等；從110年癌症登記資料中發現，我國食道癌新診斷個案中，75.2%有吸煙行為、52.4%偶爾喝酒或習慣性喝酒、48.9%有嚼檳榔的行為。由於食道癌尚無實證有效之篩檢工具，因此，落實健康生活型態、避免食用過燙食物、遠離致癌因子及養成運動習慣，都是預防食道癌的重要撇步。

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落實健康生活，遠離食道癌！

食道是食物進入胃腸的必經之道，也因此暴露於致癌因子及病菌當中，應落實下列三項健康生活型態，避免對食道造成傷害：

1. 避免飲食過燙的食物：

國際癌症研究機構（IARC）將攝氏65度以上的熱飲，歸類為食道癌可能的致癌因子，且研究顯示，過燙飲食之罹癌風險為一般熱食的1.92倍，因此，請民眾務必注意食物溫度是否過燙，儘量溫涼後再食用。

2. 戒除煙、酒、檳榔：

美國癌症協會（ACS）指出，煙草製品是食道癌的主要風險因子，且抽煙、飲酒及嚼食檳榔是多種癌症共有的風險因子；另，根據台灣社區世代研究，有飲酒、吸煙、嚼檳榔者罹患食道癌的機率分別是沒有者的3.80、2.29、2.62倍。呼籲有抽煙、飲酒、嚼檳榔行為的民眾，應儘速戒除，降低罹患癌症的風險。

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3. 少吃醃漬或加工食品，多攝取蔬果：

美國臨床腫瘤醫學會（ASCO）指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，為了增加保存期限，故添加亞硝酸鹽作為防腐劑，若與食物中的「二級胺」結合，形成「亞硝胺」，已證實其為致癌物質，會增加罹患食道癌的風險。平時應減少食用此類食物，多攝取富含維生素及礦物質的蔬菜、水果，可降低罹癌風險。

食道癌的症狀除吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，且初期大多無明顯症狀；台灣國民健康署呼籲，民眾平時應提高警覺，留意自身健康狀況，切勿僅上網搜尋相關資訊後，即自行判定身體無異狀，而延誤就醫時機，如出現上述症狀時，應及時就醫檢查，把握黃金治療期！

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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