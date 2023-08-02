菠蘿冷知識｜2片菠蘿止肚屙！醫生揭2原因減62%細菌毒素 罐頭都得

菠蘿的鳳梨酵素，是許多長輩都喜歡拿來幫助排便的食用水果方式之一，菠蘿含有高纖維與酵素，不僅可以幫助消化，還能促進排便甚至有一說，只要吃壞肚子腹瀉，吃上一兩片就能止瀉，然而研究也證明菠蘿有這樣的功用，但醫師也提醒，這只是急救輕症的偏方，建議還是要找出真正的病因。



台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘日前在Facebook上分享，小時候吃壞肚子，爸爸都會去買「菠蘿罐頭」，就是車輪形狀的樣子，只要吃一兩片之後，腹瀉就會停止了。

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而自己在當了醫師感到相當矛盾，因為菠蘿的纖維很多，且含了鳳梨酵素，照說應該是會促進消化跟排便，「根本不適合在拉肚子的時候吃」；此外，菠蘿罐頭很甜，一般腹瀉的時候若吃了甜食很可能還會加重症狀，但實際上菠蘿卻又有止瀉的效果，當時只好解讀成所謂的「安慰劑」效果。

沒想到錢政弘讀了醫學期刊才發現，其實「鳳梨酵素」有治療細菌性腹瀉的效果，如：霍亂弧菌和大腸桿菌是細菌性腹瀉常見的菌種，其分泌的外毒素是導致腹瀉的主因，且鳳梨酵素可透過兩個機轉減少腹瀉，一是抑制毒素產生的訊號傳遞路徑（cAMP 和cGMP）來減弱毒素的作用；其二是鳳梨酵素能改變腸粘膜上特定「糖蛋白接受器」的連結點，阻止大腸桿菌附著於腸壁上。

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因此嚴格來說，因此鳳梨酵素可以減少35%-62%細菌毒素，可說是天然的抗生素。不過錢政鴻也提醒，不是所有腹瀉都是細菌引起，也不是所有腹瀉都可以吃菠蘿，建議還是要在「輕症」使用，並且最好還是要就醫找出病因。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：腹瀉吃鳳梨「2片內竟能止瀉」 連醫都驚訝的真相「顛覆醫學表面」：還不是巧合】

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